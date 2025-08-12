Fenerbahçe 4.5 Milyon Euro Kazanmayı Garantiledi: Kadıköy’de 4 Bin 374 Gün Sonra Bir İlk Yaşanacak

Temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord’u 2-1’in rövanşında 5-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi. Play-off turunda Benfica ile eşleşen Fenerbahçe’nin stadyumunda 4 bin 374 gün sonra efsaneleşen Şampiyonlar Ligi müziği çalacak. Fenerbahçe’nin stadyumunda en son 2013-2014 yılında Arsenal ile oynanan play-off maçında Şampiyonlar Ligi müziği çalmıştı.

Öte yandan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off aşamasına kalarak 4.5 milyonluk bir gelir elde etmeyi garantiledi. Bu tutar grup aşamasına kalınması halinde 28 milyon euro civarına çıkacak.