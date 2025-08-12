onedio
Fenerbahçe 4.5 Milyon Euro Kazanmayı Garantiledi: Kadıköy’de 4 Bin 374 Gün Sonra Bir İlk Yaşanacak

Fenerbahçe 4.5 Milyon Euro Kazanmayı Garantiledi: Kadıköy'de 4 Bin 374 Gün Sonra Bir İlk Yaşanacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.08.2025 - 23:22

Temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord’u 2-1’in rövanşında 5-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi. Play-off turunda Benfica ile eşleşen Fenerbahçe’nin stadyumunda 4 bin 374 gün sonra efsaneleşen Şampiyonlar Ligi müziği çalacak. Fenerbahçe’nin stadyumunda en son 2013-2014 yılında Arsenal ile oynanan play-off maçında Şampiyonlar Ligi müziği çalmıştı.

Öte yandan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off aşamasına kalarak 4.5 milyonluk bir gelir elde etmeyi garantiledi. Bu tutar grup aşamasına kalınması halinde 28 milyon euro civarına çıkacak.

Fenerbahçe, Feyenoord engelini rahat şekilde aşmayı başardı. Güzel oyun ve taraftarlarının desteği ile zafere ulaşan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalmayı başardı.

Fenerbahçe, Feyenoord engelini rahat şekilde aşmayı başardı. Güzel oyun ve taraftarlarının desteği ile zafere ulaşan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalmayı başardı.

Önümüzdeki hafta içi oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde Fenerbahçe’nin stadyumunda 4 bin 374 gün sonra efsane haline gelen Şampiyonlar Ligi müziği çalacak.

Kadıköy’de en son 2013-2014 yılında Fenerbahçe’nin play-off turunda Arsenal’e mağlup olduğu eşleşmede Şampiyonlar Ligi müziği duyulmuştu.

Öte yandan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna kalarak 4.5 milyon euroluk bir gelirin de sahibi oldu. Temsilcimiz, play-off eşleşmesini geçir grup aşamasına kalması halinde yaklaşık 30 milyon euroluk bir gelire de sahip olacak.

