Fenerbahçe 4.5 Milyon Euro Kazanmayı Garantiledi: Kadıköy’de 4 Bin 374 Gün Sonra Bir İlk Yaşanacak
Temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord’u 2-1’in rövanşında 5-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi. Play-off turunda Benfica ile eşleşen Fenerbahçe’nin stadyumunda 4 bin 374 gün sonra efsaneleşen Şampiyonlar Ligi müziği çalacak. Fenerbahçe’nin stadyumunda en son 2013-2014 yılında Arsenal ile oynanan play-off maçında Şampiyonlar Ligi müziği çalmıştı.
Öte yandan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off aşamasına kalarak 4.5 milyonluk bir gelir elde etmeyi garantiledi. Bu tutar grup aşamasına kalınması halinde 28 milyon euro civarına çıkacak.
Fenerbahçe, Feyenoord engelini rahat şekilde aşmayı başardı. Güzel oyun ve taraftarlarının desteği ile zafere ulaşan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalmayı başardı.
