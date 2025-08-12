Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi Play-Off Turundaki Rakibi Portekiz’in Benfica Takımı Oldu
Feyenoord’u eleyerek yaklaşık 10 yıl sonra Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalmayı başaran Fenerbahçe’nin rakibi Benfica oldu. Fenerbahçe-Benfica eşleşmesinde ilk maç 20 Ağustos’ta Kadıköy’de oynanacak.
Öte yandan adı Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu, Benfica-Nice maçında oyuna sonradan dahil olduğu için Fenerbahçe’ye transfer olması durumunda play-off turunda forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, baştan sona üstün bir oyunla Feyenoord’u yenerek yıllar sonra Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için dev bir adım attı.
