Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi Play-Off Turundaki Rakibi Portekiz’in Benfica Takımı Oldu

Fenerbahçe
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.08.2025 - 00:02

Feyenoord’u eleyerek yaklaşık 10 yıl sonra Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalmayı başaran Fenerbahçe’nin rakibi Benfica oldu. Fenerbahçe-Benfica eşleşmesinde ilk maç 20 Ağustos’ta Kadıköy’de oynanacak.

Öte yandan adı Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu, Benfica-Nice maçında oyuna sonradan dahil olduğu için Fenerbahçe’ye transfer olması durumunda play-off turunda forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, baştan sona üstün bir oyunla Feyenoord’u yenerek yıllar sonra Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için dev bir adım attı.

Fenerbahçe’nin grup aşamasına kalmasının yolundaki son engel ise Benfica oldu. Nice ile oynadığı iki maçı da kazanan Benfica, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi oldu.

Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak play-off turu ilk maçı 20 Ağustos Çarşamba günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak.

Öte yandan Fenerbahçe’nin transfer listesinde üst sıralarda yer alan Kerem Aktürkoğlu, Nice ile oynanan karşılaşamda 84’üncü dakikada oyuna dahil oldu.

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’ye transfer olması durumunda play-off eşleşmesinde forma giyemeyecek.

