Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi Play-Off Turundaki Rakibi Portekiz’in Benfica Takımı Oldu

Fenerbahçe’nin grup aşamasına kalmasının yolundaki son engel ise Benfica oldu. Nice ile oynadığı iki maçı da kazanan Benfica, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi oldu.

Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak play-off turu ilk maçı 20 Ağustos Çarşamba günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak.

Öte yandan Fenerbahçe’nin transfer listesinde üst sıralarda yer alan Kerem Aktürkoğlu, Nice ile oynanan karşılaşamda 84’üncü dakikada oyuna dahil oldu.

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’ye transfer olması durumunda play-off eşleşmesinde forma giyemeyecek.