onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş , Galatasaray , Fenerbahçe
Yıldız Transferlerin Ardından Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Açıklandı

Yıldız Transferlerin Ardından Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Açıklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.08.2025 - 21:22

Süper Lig'de ilk hafta erteleme maçlarının gölgesinde tamamlandı. Yeni sezona yıldız transferlerle giren ancak halen transfer piyasasında arayış içinde olan kulüplerin şampiyonluk oranı da belli oldu. 

8 takım için açıklanan oranlarda dikkat çekici ihtimaller göze çarptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Anadolu takımları içerisinde en favori takım Trabzonspor oldu.

Anadolu takımları içerisinde en favori takım Trabzonspor oldu.

8 takımla açıklanan şampiyonluk oranlarında son beş sırada Anadolu takımları yer aldı. Oranları ise şu şekilde oldu: 

8 - Samsunspor - 120.00 (Eski oran: 150.000)

7 - Konyaspor - 90.00 (Eski oran: 150.000)

6 - Başakşehir - 90.00 (Oran değişmedi)

5 - Göztepe- 70.00 (Eski oran: 150.000)

4 - Trabzonspor - 18.00 (Eski oran: 23.00)

Favoriler içinde Beşiktaş üçüncü sırada yer aldı.

Favoriler içinde Beşiktaş üçüncü sırada yer aldı.

Orkun Kökçü, Tammy Abraham ve Ndidi gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş'a verilen oran 8.80 oldu. 

Siyah beyazlılar iki rakibinin gerisinde kaldı.

Feyenoord'u eleyerek büyük moral kazanan Fenerbahçe ikinci sırada yer aldı.

Feyenoord'u eleyerek büyük moral kazanan Fenerbahçe ikinci sırada yer aldı.

Jhon Duran, Archi Brown ve Semedo gibi önemli takviyelerle sezonu açan Fenerbahçe'de transferler devam edecek gibi duruyor. 

Sarı lacivertlilerin şampiyon olması için belirlenen oran ise 2.28 olarak belirlendi.

Şampiyonluğun favorisi ise son üç yılın şampiyonu Galatasaray oldu.

Şampiyonluğun favorisi ise son üç yılın şampiyonu Galatasaray oldu.

Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, Gaziantep deplasmanından üç golle dönerken ligde kaldığı yerden devam etti. 

Favori olarak gösterilen Galatasaray'ın şampiyonluk oranı ise 1.62 olarak belirlendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın