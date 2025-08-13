Yıldız Transferlerin Ardından Süper Lig'de Şampiyonluk Oranları Açıklandı
Süper Lig'de ilk hafta erteleme maçlarının gölgesinde tamamlandı. Yeni sezona yıldız transferlerle giren ancak halen transfer piyasasında arayış içinde olan kulüplerin şampiyonluk oranı da belli oldu.
8 takım için açıklanan oranlarda dikkat çekici ihtimaller göze çarptı.
Anadolu takımları içerisinde en favori takım Trabzonspor oldu.
Favoriler içinde Beşiktaş üçüncü sırada yer aldı.
Feyenoord'u eleyerek büyük moral kazanan Fenerbahçe ikinci sırada yer aldı.
Şampiyonluğun favorisi ise son üç yılın şampiyonu Galatasaray oldu.
