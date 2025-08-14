Fenerbahçe İçin Transferde Sürpriz Bir İsim Gündeme Geldi: Dorgeles Nene
Kerem Aktürkoğlu transferinde sona yaklaşan Fenerbahçe, hücum hattı için sürpriz bir ismi daha gündemine aldı. Avusturya ekibi Salzburg’da forma giyen Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene için sarı-lacivertlilerin temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.
2021 yılından beri Salzburg forması giyen Nene, Fenerbahçe'nin gündemine geldi.
Dorgeles Nene'nin Salzburg ile 3 yıl daha sözleşmesi var.
