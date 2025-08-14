onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe İçin Transferde Sürpriz Bir İsim Gündeme Geldi: Dorgeles Nene

Fenerbahçe İçin Transferde Sürpriz Bir İsim Gündeme Geldi: Dorgeles Nene

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.08.2025 - 18:14

Kerem Aktürkoğlu transferinde sona yaklaşan Fenerbahçe, hücum hattı için sürpriz bir ismi daha gündemine aldı. Avusturya ekibi Salzburg’da forma giyen Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene için sarı-lacivertlilerin temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2021 yılından beri Salzburg forması giyen Nene, Fenerbahçe'nin gündemine geldi.

2021 yılından beri Salzburg forması giyen Nene, Fenerbahçe'nin gündemine geldi.

Kanat hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam eden ve Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona yaklaşan Fenerbahçe hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Matteo Moretto’nun haberine göre, sarı-lacivertliler, Salzburg forması giyen Dorgeles Nene’nin transferi için Avusturya ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

Dorgeles Nene'nin Salzburg ile 3 yıl daha sözleşmesi var.

Dorgeles Nene'nin Salzburg ile 3 yıl daha sözleşmesi var.

2021 yılından bu yana Salzburg forması giyen 22 yaşındaki Dorgeles Nene, kariyeri boyunca Liefering, SV Ried ve Westerlo ekiplerinde kiralık olarak görev yapmıştı. Geçtiğimiz sezonda ligde 30 maça çıkan Nene, 13 gol ve 8 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Malili kanat oyuncusunun Salzburg ile halen 3 yıl daha sürecek sözleşmesi bulunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın