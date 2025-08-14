Fenerbahçe İçin Transferde Sürpriz Bir İsim Gündeme Geldi: Dorgeles Nene

2021 yılından bu yana Salzburg forması giyen 22 yaşındaki Dorgeles Nene, kariyeri boyunca Liefering, SV Ried ve Westerlo ekiplerinde kiralık olarak görev yapmıştı. Geçtiğimiz sezonda ligde 30 maça çıkan Nene, 13 gol ve 8 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Malili kanat oyuncusunun Salzburg ile halen 3 yıl daha sürecek sözleşmesi bulunuyor.