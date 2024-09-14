Psikolojik Gerilim Sahneleriyle Dolu 'Gerald's Game' Gibi Birbirinden Harika Filmler

IMDb: 8.4

Bir aile kış için izole bir otele gider ve burada uğursuz bir varlık babayı şiddete yönlendirir. Aynı zamanda, medyum oğlu hem geçmişten hem de gelecekten korkunç önseziler görür.

Yönetmen: Stanley Kubrick

Oyuncular: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd