Psikolojik Gerilim Sahneleriyle Dolu 'Gerald's Game' Gibi Birbirinden Harika Filmler
Psikolojik Gerilim Sahneleriyle Dolu 'Gerald's Game' Gibi Birbirinden Harika Filmler
2017 yılında vizyona giren ve Stephen King'in Oyun adlı romanından uyarlanan Gerald's Game, bir çiftin göl evinde evliliklerini renklendirmeye çalıştıkları sırada kocanın beklenmedik bir şekilde ölmesini ve karısının yatağa kelepçeli haldeyken kurtulma mücadelesini konu alıyor. Bu içerikte Gerald's Game filmini sevenler için film önerilerini derledik. İyi seyirler dileriz.
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1. Hush (2016)
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2. Vacancy (2007)
3. Black Swan (2010)
4. The Shining (1980)
5. Men (2022)
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6. You're Next (2011)
7. Secret Window (2004)
8. Before I Wake (2016)
9. 1922 (2017)
10. Misery (1990)
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