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Psikolojik Gerilim Sahneleriyle Dolu 'Gerald's Game' Gibi Birbirinden Harika Filmler

Psikolojik Gerilim Sahneleriyle Dolu 'Gerald's Game' Gibi Birbirinden Harika Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
14.09.2024 - 19:01

2017 yılında vizyona giren ve Stephen King'in Oyun adlı romanından uyarlanan Gerald's Game, bir çiftin göl evinde evliliklerini renklendirmeye çalıştıkları sırada kocanın beklenmedik bir şekilde ölmesini ve karısının yatağa kelepçeli haldeyken kurtulma mücadelesini konu alıyor. Bu içerikte Gerald's Game filmini sevenler için film önerilerini derledik. İyi seyirler dileriz.

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1. Hush (2016)

1. Hush (2016)

IMDb: 6.6

Ormanda yalnız bir hayat yaşamak için inzivaya çekilen sağır ve dilsiz bir yazar, penceresinde maskeli bir katil belirdiğinde hayatı için sessizce savaşmak zorunda kalır.

Yönetmen: Mike Flanagan

Oyuncular: John Gallagher Jr., Kate Siegel, Michael Trucco

2. Vacancy (2007)

2. Vacancy (2007)

IMDb: 6.2

Film, dış dünyadan izole bir halde olan bir motelde mahsur kalan bir çiftin bir snuff filminin konusu haline gelmesini konu alıyor.

Yönetmen: Nimród Antal

Oyuncular: Kate Beckinsale, Luke Wilson, Frank Whaley

3. Black Swan (2010)

3. Black Swan (2010)

IMDb: 8

Nina, yıldızlığın eşiğinde yetenekli ama dengesiz bir balerindir. Sanat yönetmeni ve baştan çıkarıcı bir rakip tarafından kırılma noktasına itilen Nina'nın gerçeklikle bağı kopar ve onu uyanıkken bir kabusa sürükler.

Yönetmen: Darren Aronofsky

Oyuncular: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel

4. The Shining (1980)

4. The Shining (1980)

IMDb: 8.4

Bir aile kış için izole bir otele gider ve burada uğursuz bir varlık babayı şiddete yönlendirir. Aynı zamanda, medyum oğlu hem geçmişten hem de gelecekten korkunç önseziler görür.

Yönetmen: Stanley Kubrick

Oyuncular: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd

5. Men (2022)

5. Men (2022)

IMDb: 6.1

Film, genç bir kadının eski kocasının ölümünün ardından İngiliz kırsalına tek başına bir tatile çıkmasını konu alıyor.

Yönetmen: Alex Garland

Oyuncular: Jessie Buckley, Rory Kinnear, Paapa Essiedu

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6. You're Next (2011)

6. You're Next (2011)

IMDb: 6.6

Davison ailesi evlilik yıldönümleri kaçamağı sırasında saldırıya uğradığında, gizemli katiller çetesi kısa sürede kurbanlardan birinin geri dövüşmek için gizli bir yeteneğe sahip olduğunu öğrenir.

Yönetmen: Adam Wingard

Oyuncular: Sharni Vinson, Joe Swanberg, AJ Bowen

7. Secret Window (2004)

7. Secret Window (2004)

IMDb: 6.5

Acı dolu bir boşanmanın ortasında olan başarılı bir yazar, kendisini intihalle suçlayan bir yazar adayı tarafından uzak göl evinde takip edilir.

Yönetmen: David Koepp

Oyuncular: Johnny Depp, Maria Bello, John Turturro

8. Before I Wake (2016)

8. Before I Wake (2016)

IMDb: 6.2

Bir çift, rüyaları ve kabuslar görürken aynı zamanda fiziksel olarak ortaya çıkan yetim bir çocuğu evlat edinir.

Yönetmen: Mike Flanagan

Oyuncular: Kate Bosworth, Thomas Jane, Jacob Tremblay

9. 1922 (2017)

9. 1922 (2017)

IMDb: 6.2

1922 yılında basit ama gururlu bir çiftçi, maddi kazanç için karısını öldürmeyi planlar ve genç oğlunu yardım etmeye ikna eder. Ancak eylemlerinin beklenmedik sonuçları olur.

Yönetmen: Zak Hilditch

Oyuncular: Thomas Jane, Molly Parker, Dylan Schmid

10. Misery (1990)

10. Misery (1990)

IMDb: 7.8

Ünlü bir yazar, romanlarının bir hayranı tarafından bir araba kazasından kurtarıldıktan sonra, aldığı bakımın bir esaret ve istismar kabusunun sadece başlangıcı olduğunu fark eder.

Yönetmen: Rob Reiner

Oyuncular: James Caan, Kathy Bates, Richard Farnsworth

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