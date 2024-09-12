Stephen King'in Romanından Uyarlanan 'Gerald's Game' Filmi Hakkında Birbirinden İlginç Detaylar

2017'de vizyona giren Gerald's Game filmi sinema tarihinin en dikkat çeken yapımlarından biri. Stephen King'in Oyun adlı romanından uyarlanan film uzun süredir çekilemez olarak düşünülüyordu ancak çekildi. Film, bir çiftin göl evinde evliliklerini renklendirmeye çalıştıkları sırada kocanın beklenmedik bir şekilde ölmesini ve karısının yatağa kelepçeli haldeyken kurtulma mücadelesini konu alıyor. Bu içerikte Gerald's Game filmi hakkında birbirinden ilginç detayları sizin için derledik. İyi okumalar dileriz.