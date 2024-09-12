Stephen King'in Romanından Uyarlanan 'Gerald's Game' Filmi Hakkında Birbirinden İlginç Detaylar
Stephen King'in Romanından Uyarlanan 'Gerald's Game' Filmi Hakkında Birbirinden İlginç Detaylar
2017'de vizyona giren Gerald's Game filmi sinema tarihinin en dikkat çeken yapımlarından biri. Stephen King'in Oyun adlı romanından uyarlanan film uzun süredir çekilemez olarak düşünülüyordu ancak çekildi. Film, bir çiftin göl evinde evliliklerini renklendirmeye çalıştıkları sırada kocanın beklenmedik bir şekilde ölmesini ve karısının yatağa kelepçeli haldeyken kurtulma mücadelesini konu alıyor. Bu içerikte Gerald's Game filmi hakkında birbirinden ilginç detayları sizin için derledik. İyi okumalar dileriz.
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1. Film, Stephen King'in 1992 tarihli "Oyun" romanından uyarlanmıştır.
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2. Jessie'nin bu filmde köpeğe attığı "Midnight Mass" adlı kitap yönetmen Mike Flanagan tarafından yazılan ve yönetilen bir Netflix mini dizisi haline getirildi.
3. Gerald, Stephen King'in 1983 yılında yayınladığı ve aynı isimli kitabına bir gönderme olarak köpekten Cujo olarak bahseder.
4. Carla Gugino (Jessie), Henry Thomas (Tom) ve Kate Siegel (Sally), 'The Haunting of Hill House'da sırasıyla Olivia, Hugh Crain ve Theodora Crain olarak birlikte rol aldılar.
5. Bruce Greenwood, filmdeki eşi Carla Gugino'dan 15 yaş daha büyüktür.
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6. İzleyenler film boyunca neredeyse hiç film müziği duymadı.
7. Gerald'ın "ilaçlarımızı almalıyız" demesi, Jack'in Danny'e "ilaçlarını almasını" söylediği Stephen King'in "The Shining" romanına bir göndermedir.
8. Filmin başında, çift araba sürerken mezar soyguncusunun (Ay Işığı Adamı) son suçlarını duyuran bir radyo haberi duyulabilir.
9. Jessie, Ay Işığı Adam'ın el ve ayakların yanı sıra alnı ve çenesinin genişlemesine neden olan akromegali adı verilen bir bozukluktan muzdarip olduğunu belirtir. Ay Işığı Adamı'nı canlandıran Carel Struycken'in de aslında bu bozukluğu vardır.
10. Hem güneş tutulması hem de Jessie'nin babası tarafından cinsel istismarı, Stephen King'in "Dolores Claiborne" romanında da işlenen bir konudur.
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İzlemeye değer bir film.