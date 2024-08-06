Ateşin ve Suyun İmkansız Aşkını Anlatan Animasyon Filmi 'Elemental' Hakkında Birbirinden İlginç Detaylar
Ateşin ve Suyun İmkansız Aşkını Anlatan Animasyon Filmi 'Elemental' Hakkında Birbirinden İlginç Detaylar
2023 yılında vizyona giren animasyon filmi 'Elemental', ateş, su, toprak ve hava sakinlerinin bir arada yaşadığı bir şehirde ateşten Ember ile sudan Wade'in hikayesini konu alıyor. İzleyenler ateşin ve suyun romantik ama zor aşkını çok beğeniyor. Peki bu filmin yapım aşamasında ve hikayesinde hangi ayrıntılar var? Gelin hep birlikte 'Elemental' filminin duyduktan sonra hoşunuza gidecek ayrıntılarına hep birlikte bakalım.
Not: Detaylar spoiler içermektedir.
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1. Film, yönetmen Peter Sohn'un Kore'den Bronx'a göç eden ve İngilizce konuşmayan ailesiyle geçen hayatına dayanıyor. Sohn'un ailesi de filmdeki Ember'ın ailesine benzer şekilde Sohn's Fruits and Vegetables adında bir market açmıştı.
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2. Filmin yapımı stüdyo ve ev ortamında gerçekleştirildi ve yedi yıl sürdü. Filmin hikaye ekibi yaratım süreçlerini ev ortamında uzaktan çalışırken tamamladı.
3. Filmdeki bir karaktere, ünlü Japon animasyon stüdyosu Studio Ghibli'den esinlenerek Ghibli adı verilmiştir.
4. Film ekibi ilham almak için ülkeleri ziyaret etmek yerine Venedik ve Amsterdam gibi YouTube'da POV şehir turlarını izleyerek saatler geçirdi.
5. Disney'e göre Elemental, Disney+'da yayınlanmasından sonraki beş gün içinde 26,4 milyon izlenerek platformda rekor kırdı ve 26 milyon izlenen Hocus Pocus 2'yi (2022) geride bıraktı.
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6. Film, Arabalar (2006) serisinden bu yana hiçbir insanın yer almadığı ilk Pixar filmiydi.
7. Besteci Thomas Newman'ın Finding Nemo (2003), WALL·E (2008) ve Finding Dory (2016) filmlerinden sonra dördüncü animasyon filmi müziği çalışmasıdır.
8. COVID-19 salgını sırasında Pixar'ın son üç orijinal filmi Soul (2020), Luca (2021) ve Turning Red (2022) Disney+'da yayınlanmıştı. Elemental ise pandemiden sonra sinemada gösterime giren ilk Pixar filmi oldu.
9. Filmin hikayesi Guess Who's Coming to Dinner (1967), Moonstruck (1987) ve Amélie (2001) gibi romantik filmlerden esinlenmiştir.
10. Ember ve Wade Cyclone Stadyumu'na gittiklerinde, oynayan takımların isimleri olan Windbreakers ve Crop Dusters bir osuruk şakasıdır.
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11. Elemental, Frozen II (2019) ve Frozen (2013) filmlerinden sonra Güney Kore'de en çok izlenen üçüncü animasyon filmidir.
12. Wade, Ember'ın babasının dükkanına ceza yazarken görüldüğü gibi solaktır.
13. Mamoudou Athie'nin bu filmde Wade olarak seslendirmesi, Jack McBrayer'ın sesine o kadar çok benziyordu ki insanlar gerçekten de rolü oynayanın McBrayer olduğuna inanıyordu. Sonunda Jack McBrayer, Wade'i oynamadığını kendisi bizzat açıklamak zorunda kalmıştı.
14. Wade ve Ember'ın dokunma yeteneği bilime dayanmaktadır. Leidenfrost etkisi, aşırı sıcak bir yüzeyin bir sıvıya temas etmesiyle oluşur ve anında yalıtkan bir buhar tabakası oluşturur. Bu tabaka geçici olsa da daha fazla buharlaşmayı önler.
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