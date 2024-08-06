Ateşin ve Suyun İmkansız Aşkını Anlatan Animasyon Filmi 'Elemental' Hakkında Birbirinden İlginç Detaylar

2023 yılında vizyona giren animasyon filmi 'Elemental', ateş, su, toprak ve hava sakinlerinin bir arada yaşadığı bir şehirde ateşten Ember ile sudan Wade'in hikayesini konu alıyor. İzleyenler ateşin ve suyun romantik ama zor aşkını çok beğeniyor. Peki bu filmin yapım aşamasında ve hikayesinde hangi ayrıntılar var? Gelin hep birlikte 'Elemental' filminin duyduktan sonra hoşunuza gidecek ayrıntılarına hep birlikte bakalım.

Not: Detaylar spoiler içermektedir.