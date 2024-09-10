Yorgos Lanthimos'un 'Kinds of Kindness' Filminde Daha Önce Fark Etmediğiniz İlginç Detaylar
Yorgos Lanthimos'un 'Kinds of Kindness' Filminde Daha Önce Fark Etmediğiniz İlginç Detaylar
Yönetmen koltuğunda Yorgos Lanthimos'un oturduğu ve yine Emma Stone'la birlikte çalıştığı 'Kinds of Kindness' filmi son zamanların en çok izlenen yapımlarından biri. Bu içerikte filmdeki bazı ilginç detayları sizin için derledik. İyi okumalar dileriz.
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1. Yönetmen Yorgos Lanthimos'un 164 dakika ile bugüne kadarki en uzun filmidir.
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2. Emma Stone'un The Favourite (2018), Bleat (2022) ve Poor Things'ten (2023) sonra Yorgos Lanthimos ile dördüncü işbirliğidir.
3. Filmin dünya prömiyeri Jesse Plemons'un En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandığı 2024 Cannes Film Festivali'nde yapıldı.
4. Cinépolis tarafından yakın zamanda yapılan bir röportajda Yorgos, filmlerin Caligula'dan ve bize (insanlara), güvene, hayata ve ölüme dayatılan kontrol parçalarından ilham aldığını söyledi.
5. Yorgos Lanthimos bu filmi Poor Things'in (2023) post prodüksiyonu sırasında New Orleans, Lousiana'da çekti.
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6. Üç bölüm boyunca Jesse Plemons'un saçları her bölümden sonra kısalır.
7. Aktris Hong Chau hariç, ana oyuncuların çoğu müstehcen ve yarı çıplak seks sahnelerinde rol alıyor.
8. Yorgos Lanthimos filmde sahte görünebilecek peruklar istemedi, bu yüzden oyuncuların gerçek saçlarıyla çalışmak zorunda kaldı. Ancak Emma Stone'un saçları bir sorundu, çünkü aktris kötü hasar görmüş saçlarıyla başka bir çekimden yeni gelmişti. Bu yüzden saçlarını sarıya boyayıp onarmak için kesmek zorunda kaldı.
9. Willem Dafoe'nun canlandırdığı Raymond, George ve Omi rolleri için George Clooney, Leonardo DiCaprio, Robert Downey Jr., Brendan Gleeson, Ethan Hawke, Edward Norton, Al Pacino, Brad Pitt, Jeremy Renner ve Mark Ruffalo değerlendirilmişti.
10. Emma Stone, filmin 33. dakikasına kadar ekranda görünmüyor ve filmin 38. dakikasına kadar hiçbir repliği bulunmuyor.
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