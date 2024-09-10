Prison Break Oyuncularının 19 Yıl Sonraki Değişimlerini Mutlaka Görmelisiniz!
Prison Break Oyuncularının 19 Yıl Sonraki Değişimlerini Mutlaka Görmelisiniz!
2000'li yılların en popüler dizilerinden biri olan Prison Break'in yayına başlamasının üzerinden tam 19 yıl geçti. Peki dizinin oyuncuları şu an nasıl görünüyor? Gelin hep birlikte bir göz atalım.
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2005 yılında yayınlanan Prison Break dizisi, kardeşini hapishaneden kurtarmak için plan yapan Michael Scofield’ın hikayesini anlatarak dünya çapında büyük popülerlik kazanmıştı.
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Dizi, başından sonuna kadar yüksek gerilim ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicileri ekran başına kitlemiş, kaçış planları, zorlu hapishane yaşamı ve komplolar sıkı sıkı takip edilmişti.
2000'lerin en popüler dizilerinden biri haline gelmiş olan Prison Break oyuncuları da performanslarıyla çok beğenilmişti. Dizinin hayranları onları yıllar boyunca unutmamış, çok konuşmuştu. Bazıları çok değişmişti.
Biz de bu değişimi çok merak ettik ve sizinle paylaşalım dedik! Gelin Prison Break oyuncularının 19 yıl sonraki hallerine hep birlikte bakalım.
Wentworth Miller - Michael Scofield
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Dominic Purcell - Lincoln Burrows
Sarah Wayne Callies - Doktor Sara Tancredi
Robin Tunney - Veronica Donovan
Paul Adelstein - Ajan Paul Kellerman
Robert Knepper - Theodore "T-Bag" Bagwell
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Amaury Nolasco - Fernando Sucre
William Fichtner - Ajan Alexander Mahone
Rockmond Dunbar - Benjamin Miles "C-Note" Franklin
Chris Vance - James Whistler
Peter Stormare - John Abruzzi
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Wade Williams - Yüzbaşı Brad Bellick
Marshall Allman - Lincoln 'LJ' Burrows, Jr.
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