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Prison Break Oyuncularının 19 Yıl Sonraki Değişimlerini Mutlaka Görmelisiniz!

Prison Break Oyuncularının 19 Yıl Sonraki Değişimlerini Mutlaka Görmelisiniz!

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 15:09

2000'li yılların en popüler dizilerinden biri olan Prison Break'in yayına başlamasının üzerinden tam 19 yıl geçti. Peki dizinin oyuncuları şu an nasıl görünüyor? Gelin hep birlikte bir göz atalım.

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2005 yılında yayınlanan Prison Break dizisi, kardeşini hapishaneden kurtarmak için plan yapan Michael Scofield’ın hikayesini anlatarak dünya çapında büyük popülerlik kazanmıştı.

2005 yılında yayınlanan Prison Break dizisi, kardeşini hapishaneden kurtarmak için plan yapan Michael Scofield’ın hikayesini anlatarak dünya çapında büyük popülerlik kazanmıştı.

Dizi, başından sonuna kadar yüksek gerilim ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicileri ekran başına kitlemiş, kaçış planları, zorlu hapishane yaşamı ve komplolar sıkı sıkı takip edilmişti.

Dizi, başından sonuna kadar yüksek gerilim ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicileri ekran başına kitlemiş, kaçış planları, zorlu hapishane yaşamı ve komplolar sıkı sıkı takip edilmişti.

2000'lerin en popüler dizilerinden biri haline gelmiş olan Prison Break oyuncuları da performanslarıyla çok beğenilmişti. Dizinin hayranları onları yıllar boyunca unutmamış, çok konuşmuştu. Bazıları çok değişmişti.

2000'lerin en popüler dizilerinden biri haline gelmiş olan Prison Break oyuncuları da performanslarıyla çok beğenilmişti. Dizinin hayranları onları yıllar boyunca unutmamış, çok konuşmuştu. Bazıları çok değişmişti.

Biz de bu değişimi çok merak ettik ve sizinle paylaşalım dedik! Gelin Prison Break oyuncularının 19 yıl sonraki hallerine hep birlikte bakalım.

Wentworth Miller - Michael Scofield

Wentworth Miller - Michael Scofield
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Dominic Purcell - Lincoln Burrows

Dominic Purcell - Lincoln Burrows

Sarah Wayne Callies - Doktor Sara Tancredi

Sarah Wayne Callies - Doktor Sara Tancredi

Robin Tunney - Veronica Donovan

Robin Tunney - Veronica Donovan

Paul Adelstein - Ajan Paul Kellerman

Paul Adelstein - Ajan Paul Kellerman

Robert Knepper - Theodore "T-Bag" Bagwell

Robert Knepper - Theodore "T-Bag" Bagwell
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Amaury Nolasco - Fernando Sucre

Amaury Nolasco - Fernando Sucre

William Fichtner - Ajan Alexander Mahone

William Fichtner - Ajan Alexander Mahone

Rockmond Dunbar - Benjamin Miles "C-Note" Franklin

Rockmond Dunbar - Benjamin Miles "C-Note" Franklin

Chris Vance - James Whistler

Chris Vance - James Whistler

Peter Stormare - John Abruzzi

Peter Stormare - John Abruzzi
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Wade Williams - Yüzbaşı Brad Bellick

Wade Williams - Yüzbaşı Brad Bellick

Marshall Allman - Lincoln 'LJ' Burrows, Jr.

Marshall Allman - Lincoln 'LJ' Burrows, Jr.

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