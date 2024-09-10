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Gerim Gerim Gerildik! Netflix'te Zirveye Oturan 'Rebel Ridge' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi

Gerim Gerim Gerildik! Netflix'te Zirveye Oturan 'Rebel Ridge' Filmini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi

Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 10:46

Jeremy Saulnier'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Rebel Ridge' Netflix'te zirveye yükseldi. Gelin önce filmin ayrıntılarına, ardından gelen izleyici yorumlarına hep birlikte bakalım.

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'Blue Ruin' ve 'Green Room' filmleriyle tanınan yönetmen Jeremy Saulnier'dan gerilim filmlerine bayılanlar için harika bir yapım Netflix'te yerini aldı.

'Blue Ruin' ve 'Green Room' filmleriyle tanınan yönetmen Jeremy Saulnier'dan gerilim filmlerine bayılanlar için harika bir yapım Netflix'te yerini aldı.

Başrollerinde Aaron Pierre, AnnaSophia Robb ve James Badge Dale'in oynadığı 'Rebel Ridge', yayınlandığı ilk günden itibaren platformda çok izlenerek zirveye yükseldi.

Başrollerinde Aaron Pierre, AnnaSophia Robb ve James Badge Dale'in oynadığı 'Rebel Ridge', yayınlandığı ilk günden itibaren platformda çok izlenerek zirveye yükseldi.

Filmin hikayesi eski bir deniz piyadesi olan Terry Richmond'un hapiste olan kuzeninin kefaletini ödemek için Shelby Springs kasabasına gelmesiyle başlıyor. Ancak yerel polislerin birikimine haksız yere el koymasıyla çok büyük bir komplo ortaya çıkıyor.

Filmin hikayesi eski bir deniz piyadesi olan Terry Richmond'un hapiste olan kuzeninin kefaletini ödemek için Shelby Springs kasabasına gelmesiyle başlıyor. Ancak yerel polislerin birikimine haksız yere el koymasıyla çok büyük bir komplo ortaya çıkıyor.

Filme gelen eleştiriler ise olumlu. Rotten Tomatoes'ta başroldeki Aaron Pierre'in yıldız yapma performansı olduğu söyleniyor ve 'Rebel Ridge'ın sürükleyici bir gerilim filmi olduğu belirtiliyor. Peki filmi izleyen sosyal medya kullanıcıları ne yorum yapıyor? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.

Filme gelen eleştiriler ise olumlu. Rotten Tomatoes'ta başroldeki Aaron Pierre'in yıldız yapma performansı olduğu söyleniyor ve 'Rebel Ridge'ın sürükleyici bir gerilim filmi olduğu belirtiliyor. Peki filmi izleyen sosyal medya kullanıcıları ne yorum yapıyor? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.

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5. "Rebel Ridge gerçekten harika ve bundan sonra Aaron Pierre'i yılda en az üç filmde görmem gerekecek. O adamda iş var"

5. "Rebel Ridge gerçekten harika ve bundan sonra Aaron Pierre'i yılda en az üç filmde görmem gerekecek. O adamda iş var"
twitter.com

6. "Rebel Ridge'i yeni bitirdim ve bir devamının GEREKLİ olduğunu teyit ediyorum. @netflix duydun mu? 2. KISMA HEMEN İHTİYACIM OLDUĞUNU SÖYLEDİM!"

6. "Rebel Ridge'i yeni bitirdim ve bir devamının GEREKLİ olduğunu teyit ediyorum. @netflix duydun mu? 2. KISMA HEMEN İHTİYACIM OLDUĞUNU SÖYLEDİM!"
twitter.com
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7. "LANET OLSUN! Bunun iyi olmasını bekliyordum ama bu kadar iyi olmasını beklemiyordum."

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10. "Hikayenin ilerleyişini gerçekten çok beğendim. Bağımlısı oldum!"

10. "Hikayenin ilerleyişini gerçekten çok beğendim. Bağımlısı oldum!"
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