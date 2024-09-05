Tanrılar Kaos İstiyor! Netflix'in 'Kaos' Dizisi İzleyenleri Kendine Hayran Bıraktı
Tanrılar Kaos İstiyor! Netflix'in 'Kaos' Dizisi İzleyenleri Kendine Hayran Bıraktı
Netflix'te gösterime giren İngiliz kara komedi dizisi 'Kaos' yayınlandığı ilk günden bu yana herkesin sevdiği bir yapım haline geldi. Mitoloji konulu diziyi izleyenler sosyal medyada yorumlarını tek tek sıraladı.
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Fantastik ve kara komedi türündeki Netflix dizisi 'Kaos' şu sıralar oldukça popüler. Dizi, klasik mitolojinin yozlaşmış ve kibirli tanrılarıyla uğraşan üç insanın, eski bir kehanetle bağlantıları olduğunu keşfetmelerini konu alıyor.
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İzleyenler tarafından çok beğenilen bu İngiliz komedi dizisinin başrollerinde Jeff Goldblum, Janet McTeer ve Cliff Curtis yer alıyor.
Her şeye gücü yeten ama güvensiz tanrı Zeus rolünü 'The Fly' filminden tanıdığımız Jeff Goldblum canlandırırken Hera rolünü 'Hannah Arendt' filmindeki Janet McTeer oynuyor. Cliff Curtis ise Poseidon rolünde.
Peki 'Kaos'u izleyenler dizi hakkında ne düşünüyor? Gelin hep birlikte yorumlara bi' göz atalım.
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