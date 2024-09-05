Harry Potter'da Ginny Weasley'i Canlandıran Oyuncu Seride Aşırı Şikayetçi Olduğu Durumu Açıkladı
Harry Potter'da Ginny Weasley'i Canlandıran Oyuncu Seride Aşırı Şikayetçi Olduğu Durumu Açıkladı
Harry Potter serisinde Ginny Weasley karakterini canlandıran Bonnie Wright, filmler hakkında bir eleştiri yaptı. Variety'ye konuşan ünlü oyuncu ekrandaki süresinden yakındı, yeni diziyle ilgili beklentilerini paylaştı.
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HBO, Harry Potter hayranlarını aşırı sevindirecek bir haberi geçtiğimiz sene duyurmuştu. J.K. Rowling'in kitap serisinden 10 yıllık bir dizi uyarlanacak ve daha önce filmlerde yer almayan önemli hikayeleri derinlemesine anlatacak.
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Zira Harry Potter hayranlarının buna çok ihtiyacı var. 8 filmden oluşan seri 2001 yılındaki Harry Potter ve Felsefe Taşı'ndan 2011'de vizyona giren Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2'ye kadar pek çok şey sığdırmış ancak bazı kritik noktalar anlatılamadan geçilmişti.
Tabii bu durumdan serinin hayranları kadar oyuncuları da hiç memnun değildi. Harry Potter'da Ginny Weasley'i canlandıran Bonnie Wright da bu oyunculardan biri.
Seriyi izleyenler bilir; Ron'un küçük kız kardeşi olan Ginny, seri boyunca Harry'yle çok ilginç bir bağ geliştiriyor ve ileride evleniyorlar.
Variety'ye konuşan Wright yaptığı açıklamada,
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Siz HBO Max'in Harry Potter dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? İzleyecek misiniz? Yorumlara buyrun...
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