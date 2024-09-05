Harry Potter'da Ginny Weasley'i Canlandıran Oyuncu Seride Aşırı Şikayetçi Olduğu Durumu Açıkladı

'Kitaplar aralarındaki ilişkinin gelişimini çok güzel bir şekilde ortaya koydu ancak filmler bunu atladı. Filmlerde benim ekran sürem çok kısaydı. Her film 5 saat olsa daha güzel olurdu. Ginny ve Harry arasındaki bağın gelişiminde çok kritik anlar var. Umarım dizide bu bağa dair pek çok şey yer alır' dedi.