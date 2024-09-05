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Harry Potter'da Ginny Weasley'i Canlandıran Oyuncu Seride Aşırı Şikayetçi Olduğu Durumu Açıkladı

Harry Potter'da Ginny Weasley'i Canlandıran Oyuncu Seride Aşırı Şikayetçi Olduğu Durumu Açıkladı

Harry Potter dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 10:39

Harry Potter serisinde Ginny Weasley karakterini canlandıran Bonnie Wright, filmler hakkında bir eleştiri yaptı. Variety'ye konuşan ünlü oyuncu ekrandaki süresinden yakındı, yeni diziyle ilgili beklentilerini paylaştı.

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HBO, Harry Potter hayranlarını aşırı sevindirecek bir haberi geçtiğimiz sene duyurmuştu. J.K. Rowling'in kitap serisinden 10 yıllık bir dizi uyarlanacak ve daha önce filmlerde yer almayan önemli hikayeleri derinlemesine anlatacak.

Zira Harry Potter hayranlarının buna çok ihtiyacı var. 8 filmden oluşan seri 2001 yılındaki Harry Potter ve Felsefe Taşı'ndan 2011'de vizyona giren Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2'ye kadar pek çok şey sığdırmış ancak bazı kritik noktalar anlatılamadan geçilmişti.

Zira Harry Potter hayranlarının buna çok ihtiyacı var. 8 filmden oluşan seri 2001 yılındaki Harry Potter ve Felsefe Taşı'ndan 2011'de vizyona giren Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2'ye kadar pek çok şey sığdırmış ancak bazı kritik noktalar anlatılamadan geçilmişti.

Tabii bu durumdan serinin hayranları kadar oyuncuları da hiç memnun değildi. Harry Potter'da Ginny Weasley'i canlandıran Bonnie Wright da bu oyunculardan biri.

Seriyi izleyenler bilir; Ron'un küçük kız kardeşi olan Ginny, seri boyunca Harry'yle çok ilginç bir bağ geliştiriyor ve ileride evleniyorlar.

Seriyi izleyenler bilir; Ron'un küçük kız kardeşi olan Ginny, seri boyunca Harry'yle çok ilginç bir bağ geliştiriyor ve ileride evleniyorlar.

Variety'ye konuşan Wright yaptığı açıklamada,

Variety'ye konuşan Wright yaptığı açıklamada,

'Kitaplar aralarındaki ilişkinin gelişimini çok güzel bir şekilde ortaya koydu ancak filmler bunu atladı. Filmlerde benim ekran sürem çok kısaydı. Her film 5 saat olsa daha güzel olurdu. Ginny ve Harry arasındaki bağın gelişiminde çok kritik anlar var. Umarım dizide bu bağa dair pek çok şey yer alır' dedi.

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Siz HBO Max'in Harry Potter dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? İzleyecek misiniz? Yorumlara buyrun...

Siz HBO Max'in Harry Potter dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? İzleyecek misiniz? Yorumlara buyrun...

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