Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Size Yapılır mı Bu? Leonardo DiCaprio ile Tobey Maguire'ın Kandırılma Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

Size Yapılır mı Bu? Leonardo DiCaprio ile Tobey Maguire'ın Kandırılma Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

Tiktok film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
24.08.2024 - 22:05 Son Güncelleme: 24.08.2024 - 22:30

Leonardo DiCaprio ve Tobey Maguire 2001 yılında rol aldıkları bir filmde çok fena kandırılmış. TikTok'ta filmseninleolsun adlı bir hesabın paylaştığı bu kandırılış hikayesine gelin hep birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Leonardo DiCaprio ve Tobey Maguire Hollywood dünyasının en sevilen aktörlerinden ikisi.

Leonardo DiCaprio ve Tobey Maguire Hollywood dünyasının en sevilen aktörlerinden ikisi.

DiCaprio ve Maguire, ilk olarak 1993 yılında 'This Boy's Life' filminde, üçüncü olarak da 2013 yılında 'The Great Gatsby' filminde birlikte rol almışlardı.

DiCaprio ve Maguire, ilk olarak 1993 yılında 'This Boy's Life' filminde, üçüncü olarak da 2013 yılında 'The Great Gatsby' filminde birlikte rol almışlardı.

Ama bu iki film arasında ünlü aktörlerin birlikte rol aldığı bir film daha olduğunu biliyor muydunuz? 2001 yılında daha çok genç olan Tobey Maguire ve Leonardo DiCaprio'yu kısa film çekiyoruz diye kandırmışlar.

Ama bu iki film arasında ünlü aktörlerin birlikte rol aldığı bir film daha olduğunu biliyor muydunuz? 2001 yılında daha çok genç olan Tobey Maguire ve Leonardo DiCaprio'yu kısa film çekiyoruz diye kandırmışlar.

TikTok'ta 'filmseninleolsun' adlı bir hesap, ünlü oyuncuların kandırılış hikayesini paylaştığı bir videoyla açıkladı. Gelin hep birlikte o videoyu izleyelim:

Siz ikilinin başından geçen bu olaya ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Siz ikilinin başından geçen bu olaya ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın