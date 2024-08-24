Size Yapılır mı Bu? Leonardo DiCaprio ile Tobey Maguire'ın Kandırılma Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!
Size Yapılır mı Bu? Leonardo DiCaprio ile Tobey Maguire'ın Kandırılma Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!
Leonardo DiCaprio ve Tobey Maguire 2001 yılında rol aldıkları bir filmde çok fena kandırılmış. TikTok'ta filmseninleolsun adlı bir hesabın paylaştığı bu kandırılış hikayesine gelin hep birlikte bakalım.
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Leonardo DiCaprio ve Tobey Maguire Hollywood dünyasının en sevilen aktörlerinden ikisi.
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DiCaprio ve Maguire, ilk olarak 1993 yılında 'This Boy's Life' filminde, üçüncü olarak da 2013 yılında 'The Great Gatsby' filminde birlikte rol almışlardı.
Ama bu iki film arasında ünlü aktörlerin birlikte rol aldığı bir film daha olduğunu biliyor muydunuz? 2001 yılında daha çok genç olan Tobey Maguire ve Leonardo DiCaprio'yu kısa film çekiyoruz diye kandırmışlar.
Siz ikilinin başından geçen bu olaya ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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