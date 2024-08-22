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Tüm Zamanların En İyi Filmlerinden Birinde Oyunculara İşkence Etmişler!

Tüm Zamanların En İyi Filmlerinden Birinde Oyunculara İşkence Etmişler!

Tiktok film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 14:34

TikTok'ta shevareshh adlı kullanıcı 'Oz Büyücüsü'nün zannedildiği kadar masum olmadığını paylaştığı bir videoyla açıklamış. Gelin bu detaya hep birlikte bakalım.

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L. Frank Baum'un aynı adlı romanından uyarlanan 'Oz Büyücüsü' filmi tüm zamanların kült filmleri arasında yer alıyor.

L. Frank Baum'un aynı adlı romanından uyarlanan 'Oz Büyücüsü' filmi tüm zamanların kült filmleri arasında yer alıyor.

Başrollerinde Judy Garland ve Frank Morgan'ın yer aldığı 1939 yapımı film, tüm zamanların en iyi filmleri listesinde ilk onda. Ayrıca filmden pek çok sahne ve replik popüler kültür ögesi haline geliyor.

Başrollerinde Judy Garland ve Frank Morgan'ın yer aldığı 1939 yapımı film, tüm zamanların en iyi filmleri listesinde ilk onda. Ayrıca filmden pek çok sahne ve replik popüler kültür ögesi haline geliyor.

Hatta bir dönem bu popülerliği bizim yerli sinemamıza bile yansımış. Tunç Başaran 1971 yılında 'Oz Büyücüsü'nden ilham alarak 'Ayşecik ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde' filmini çekmiş.

Hatta bir dönem bu popülerliği bizim yerli sinemamıza bile yansımış. Tunç Başaran 1971 yılında 'Oz Büyücüsü'nden ilham alarak 'Ayşecik ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde' filmini çekmiş.

Ancak her ne kadar popüler olsa da ve herkes tarafından çok sevilse de filmin arka planında çok kötü olaylar yaşanmış. TikTok'ta shevareshh adlı kullanıcı 'Oz Büyücüsü'nün zannedildiği kadar masum olmadığını paylaştığı bir videoyla açıklamış.

Ancak her ne kadar popüler olsa da ve herkes tarafından çok sevilse de filmin arka planında çok kötü olaylar yaşanmış. TikTok'ta shevareshh adlı kullanıcı 'Oz Büyücüsü'nün zannedildiği kadar masum olmadığını paylaştığı bir videoyla açıklamış.

Gelin o videoyu hep birlikte izleyelim:

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Siz Victor Fleming'in yönetmen koltuğunda oturduğu 'Oz Büyücüsü'nü izlediniz mi? Film hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlara buyrun...

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