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Coppola'nın Filmi 'Megalopolis'ten Paylaşılan Fragman Sahte Çıkınca Tartışma Konusu Oldu

Coppola'nın Filmi 'Megalopolis'ten Paylaşılan Fragman Sahte Çıkınca Tartışma Konusu Oldu

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 11:49

Francis Ford Coppola'nın son filmi 'Megalopolis'ten bir fragman geldi ancak dağıtım şirketi fragmanı sahte alıntılar yüzünden kaldırmak zorunda kaldı. Detaylar içerikte!

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Francis Ford Coppola'nın yazdığı, yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği, kısacası çekmek için varını yoğunu ortaya koyduğu 'Megalopolis' filminden dün bir fragman gelmişti.

Francis Ford Coppola'nın yazdığı, yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği, kısacası çekmek için varını yoğunu ortaya koyduğu 'Megalopolis' filminden dün bir fragman gelmişti.

Oyuncu kadrosunda Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne ve Aubrey Plaza'nın yer aldığı filmden gelen fragman izleyenlerin beğenisini kazanmıştı.

Ancak filmin dağıtım şirketi Lionsgate, fragman yayına girdikten saatler sonra kaldırmak zorunda kaldı. Fragmanın kaldırılmasının sebebiyse açılış sahnesinde ünlü film eleştirmenlerinin Coppola'nın filmleri hakkında yapılmış gibi görünen eleştirileri...

Ancak filmin dağıtım şirketi Lionsgate, fragman yayına girdikten saatler sonra kaldırmak zorunda kaldı. Fragmanın kaldırılmasının sebebiyse açılış sahnesinde ünlü film eleştirmenlerinin Coppola'nın filmleri hakkında yapılmış gibi görünen eleştirileri...

Zira o alıntıların tamamen uydurma olduğu ortaya çıktı. İşin aslına bakılırsa Lionsgate yapay zekadan alıntıları "bulmasını" istemiş ve araştırmadan fragmanda kullanmışlar. Haliyle bu konu sosyal medyada epey tartışma konusu olmuş.

Zira o alıntıların tamamen uydurma olduğu ortaya çıktı. İşin aslına bakılırsa Lionsgate yapay zekadan alıntıları "bulmasını" istemiş ve araştırmadan fragmanda kullanmışlar. Haliyle bu konu sosyal medyada epey tartışma konusu olmuş.

'Megalopolis', bir mimarın yıkıcı bir felaketin ardından New York'u bir ütopya olarak yeniden inşa etmek istemesini konu alıyor. Eleştirmenler tarafından modern Amerika'nın hayali bir versiyonunda bir Roma destanı olarak görülüyor.

'Megalopolis', bir mimarın yıkıcı bir felaketin ardından New York'u bir ütopya olarak yeniden inşa etmek istemesini konu alıyor. Eleştirmenler tarafından modern Amerika'nın hayali bir versiyonunda bir Roma destanı olarak görülüyor.
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Siz 'The Godfather'ın yönetmeni Francis Ford Coppola'nın bu filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? İzleyecek misiniz? Yorumlara buyrun...

Siz 'The Godfather'ın yönetmeni Francis Ford Coppola'nın bu filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? İzleyecek misiniz? Yorumlara buyrun...

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