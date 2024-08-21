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Örümcek Adam Rolündeki Tom Holland'ın Kostümün İçine Giydiği İç Çamaşırı Dumur Etti

Örümcek Adam Rolündeki Tom Holland'ın Kostümün İçine Giydiği İç Çamaşırı Dumur Etti

Tiktok film örümcek adam
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 13:54

TikTok'ta movie4scenes adıyla paylaşım yapan bir hesap, Tom Holland'ın Örümcek Adam rolünü oynarken kıyafetinin içine giymek zorunda olduğu iç çamaşırını anlattı. Gelin o ufak ama etkili detaya hep birlikte bakalım.

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İngiliz oyuncu Tom Holland son yılların en popüler oyuncularından biri. Bütün dünya onu Marvel filmlerindeki Örümcek-Adam karakteriyle tanıyor ve oyunculuğunu çok beğeniyor.

İngiliz oyuncu Tom Holland son yılların en popüler oyuncularından biri. Bütün dünya onu Marvel filmlerindeki Örümcek-Adam karakteriyle tanıyor ve oyunculuğunu çok beğeniyor.

Ama Örümcek Adam olmak öyle herkesin zannettiği kadar kolay bir iş değil. Zira Tom Holland bu rolü oynarken bazı ufak ve zor tavizler vermek zorunda kalmış. Evet, ufak! Neden böyle dediğimizi birazdan anlayacaksınız.

TikTok'ta movie4scenes adıyla paylaşım yapan bir hesap, Tom Holland'ın Örümcek Adam rolünü oynarken kıyafetinin altına tanga giymek zorunda olduğunu paylaştı.

TikTok'ta movie4scenes adıyla paylaşım yapan bir hesap, Tom Holland'ın Örümcek Adam rolünü oynarken kıyafetinin altına tanga giymek zorunda olduğunu paylaştı.

Gelin paylaşım sahibinin o çok ufak ama etkili tanga detayına hep birlikte bakalım.

Ne diyelim sırtın yere gelmesin Tom Holland! Sana Örümcek Adam rolündeki hayatında başarılar...

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It's Always Sunny in Philadelp

örümcek adam üst taraf tamam da alt tarafa en azından bi kumaş pantolon çekse kahverengi