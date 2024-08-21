Örümcek Adam Rolündeki Tom Holland'ın Kostümün İçine Giydiği İç Çamaşırı Dumur Etti
Örümcek Adam Rolündeki Tom Holland'ın Kostümün İçine Giydiği İç Çamaşırı Dumur Etti
TikTok'ta movie4scenes adıyla paylaşım yapan bir hesap, Tom Holland'ın Örümcek Adam rolünü oynarken kıyafetinin içine giymek zorunda olduğu iç çamaşırını anlattı. Gelin o ufak ama etkili detaya hep birlikte bakalım.
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İngiliz oyuncu Tom Holland son yılların en popüler oyuncularından biri. Bütün dünya onu Marvel filmlerindeki Örümcek-Adam karakteriyle tanıyor ve oyunculuğunu çok beğeniyor.
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Ama Örümcek Adam olmak öyle herkesin zannettiği kadar kolay bir iş değil. Zira Tom Holland bu rolü oynarken bazı ufak ve zor tavizler vermek zorunda kalmış. Evet, ufak! Neden böyle dediğimizi birazdan anlayacaksınız.
TikTok'ta movie4scenes adıyla paylaşım yapan bir hesap, Tom Holland'ın Örümcek Adam rolünü oynarken kıyafetinin altına tanga giymek zorunda olduğunu paylaştı.
Ne diyelim sırtın yere gelmesin Tom Holland! Sana Örümcek Adam rolündeki hayatında başarılar...
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örümcek adam üst taraf tamam da alt tarafa en azından bi kumaş pantolon çekse kahverengi