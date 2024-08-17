Barbie ile Sinema Dünyasına Damga Vuran Margot Robbie'nin Yeni Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu
Barbie ile Sinema Dünyasına Damga Vuran Margot Robbie'nin Yeni Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu
Barbie ile sinema dünyasına damga vuran Margot Robbie'den yeni bir romantik film geliyor. Colin Farrell ile başrolde oynayacağı filmin ayrıntılarına ve vizyon tarihine gelin hep birlikte bakalım.
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'Barbie' filmiyle 2023 yılında sinema dünyasında büyük ses getiren Margot Robbie, arayı çok uzatmadan bambaşka bir filmle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
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Ünlü oyuncu romantik drama türündeki 'A Big Bold Beautiful Journey' filminde başrolde oynuyor. Robbie'ye son yılların en başarılı oyuncularından biri olan Colin Farrell eşlik ediyor.
Ayrıca tüm zamanların en iyi dizilerinden biri olan 'Fleabag' ile sosyal medyanın dilinden hiç düşmeyen Phoebe Waller-Bridge de bu filmde onlarla birlikte rol alıyor.
Yönetmen koltuğunda Kogonada'nın oturduğu 'A Big Bold Beautiful Journey' adlı film eski arabasıyla bir düğüne giden David'in Sarah ile tanışmasını ve yol boyunca geçmişleriyle yüzleşmesini konu alıyor.
Vizyon tarihi 9 Mayıs 2025 olarak belirlenen filmde Margot Robbie ve Colin Farrell'ı birlikte izlemek çok güzel olacak. Siz ikilinin romantik bir filmde bir araya gelmesine ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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Margot çok tatlı oyunculuğu 10/10 daha çok yapımlarda görelim 💜