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House of the Dragon'daki Daemon Rolüyle Dillerden Düşmeyen Matt Smith'in Yeni Filmi Belli Oldu

House of the Dragon'daki Daemon Rolüyle Dillerden Düşmeyen Matt Smith'in Yeni Filmi Belli Oldu

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 13:36

House of the Dragon ile devleşen İngiliz oyuncu Matt Smith'in rol alacağı yeni film belli oldu. Gelin filmin detaylarına ve hikayesine hep birlikte bakalım.

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Doctor Who'da On birinci Doktor, The Crown'da Edinburgh Dükü Philip ve son olarak House of the Dragon'da Daemon Targaryen... İngiliz oyuncu Matt Smith son zamanların yıldızı parlayan en başarılı oyuncularından biri.

Doctor Who'da On birinci Doktor, The Crown'da Edinburgh Dükü Philip ve son olarak House of the Dragon'da Daemon Targaryen... İngiliz oyuncu Matt Smith son zamanların yıldızı parlayan en başarılı oyuncularından biri.

Daemon Targaryen rolüyle özellikle GOT hayranlarının dilinden düşmeyen ünlü oyuncu şimdilerde bambaşka bir filmle gündemde. Variety'nin haberine göre Matt Smith 'Caught Stealing' adlı bir filmde başrolde oynayacak.

Daemon Targaryen rolüyle özellikle GOT hayranlarının dilinden düşmeyen ünlü oyuncu şimdilerde bambaşka bir filmle gündemde. Variety'nin haberine göre Matt Smith 'Caught Stealing' adlı bir filmde başrolde oynayacak.

Filmin yönetmen koltuğunda Bir Rüya İçin Ağıt (2000), Siyah Kuğu (2010) ve Balina (2022) filmlerinin usta yönetmeni Darren Aronofsky oturacak.

Filmin yönetmen koltuğunda Bir Rüya İçin Ağıt (2000), Siyah Kuğu (2010) ve Balina (2022) filmlerinin usta yönetmeni Darren Aronofsky oturacak.

Suç ve gerilim türündeki filmde Matt Smith'e 'Elvis' filminin yıldızı Austin Butler ile 'The Batman' yıldızı Zoë Kravitz eşlik edecek.

Suç ve gerilim türündeki filmde Matt Smith'e 'Elvis' filminin yıldızı Austin Butler ile 'The Batman' yıldızı Zoë Kravitz eşlik edecek.

Film, eski beyzbol oyuncusu Hank Thompson'ın beklenmedik bir şekilde kendini 1990'ların New York şehrinin suç dünyasında bulmasını ve hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.

Film, eski beyzbol oyuncusu Hank Thompson'ın beklenmedik bir şekilde kendini 1990'ların New York şehrinin suç dünyasında bulmasını ve hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.
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'Caught Stealing' oyuncu kadrosu ve yönetmeniyle şimdiden heyecan uyandırıyor. Bakalım Daemon Targaryen rolüyle çok konuşulan Matt Smith bu filmde nasıl bir performans sergileyecek, hep birlikte göreceğiz.

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