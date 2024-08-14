Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
"Ateşli Olacak, Bizden Uyarması!" Euphoria Oyuncusu Jacob Elordi'nin Rol Aldığı Yeni Film Belli Oldu

"Ateşli Olacak, Bizden Uyarması!" Euphoria Oyuncusu Jacob Elordi'nin Rol Aldığı Yeni Film Belli Oldu

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 15:03

HBO'nun Euphoria dizisindeki rolüyle çok sevilen ünlü oyuncu Jacob Elordi'nin rol alacağı yeni film belli oldu. Detaylar içerikte!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

HBO'nun Euphoria dizisinde rol alan Jacob Elordi, son zamanların en popüler oyuncularından biri. Oyunculuk yeteneği ve tabii ki yakışıklılığıyla Elordi herkesin dikkatini çekmeyi başarıyor.

HBO'nun Euphoria dizisinde rol alan Jacob Elordi, son zamanların en popüler oyuncularından biri. Oyunculuk yeteneği ve tabii ki yakışıklılığıyla Elordi herkesin dikkatini çekmeyi başarıyor.

Saltburn, Priscilla ve Oh, Canada filmleriyle de çok beğenilen 27 yaşındaki oyuncunun yeni film projesi de belli oldu.

Saltburn, Priscilla ve Oh, Canada filmleriyle de çok beğenilen 27 yaşındaki oyuncunun yeni film projesi de belli oldu.

IndieWire'ın haberine göre Euphoria'nın yıldızı Jacob Elordi 'On Swift Horses' adlı bir filmde Kore Savaşı gazisi Julius karakterini oynayacak.

IndieWire'ın haberine göre Euphoria'nın yıldızı Jacob Elordi 'On Swift Horses' adlı bir filmde Kore Savaşı gazisi Julius karakterini oynayacak.

Filmde ona Twisters (Kasırgalar) filmiyle çok beğenilen Daisy Edgar-Jones ve Will Poulter eşlik edecek. Jacob Elordi bu filmde aşk üçgeninde kalan genç bir erkeği canlandıracak.

Filmde ona Twisters (Kasırgalar) filmiyle çok beğenilen Daisy Edgar-Jones ve Will Poulter eşlik edecek. Jacob Elordi bu filmde aşk üçgeninde kalan genç bir erkeği canlandıracak.

Film, Shannon Pufahl'ın çok satan romanı On Swift Horses'tan uyarlanıyor ve savaştan dönen evli bir çiftin hayatını anlatıyor. Bakalım Jacob Elordi bu aşkın ortasına üçüncü kişi olarak nasıl düşüyor, bunu hep birlikte göreceğiz. Ama filmde rol alan Diego Calva'nın dediğine bakılırsa epey ateşli sahne olacakmış, bizden söylemesi...

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın