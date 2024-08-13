Başrolünde Theo James ve Elijah Wood'un Oynadığı Korku Filminin Fragmanı Dikkatleri Üzerine Çekti
Başrolünde Theo James ve Elijah Wood'un Oynadığı Korku Filminin Fragmanı Dikkatleri Üzerine Çekti
Osgood Perkins tarafından yazılıp yönetilen ve başrollerinde Theo James, Tatiana Maslany ve Elijah Wood'un rol aldığı 'The Monkey' filminden ilk fragman geldi. Gelin önce fragmana sonra da gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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'Longlegs' filminin yönetmeni Osgood Perkins tarafından yazılıp yönetilen 'The Monkey' filmi son zamanların en iddialı yapımlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.
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Stephen King'in 1980 tarihinde yayınladığı kısa bir öyküden uyarlanan filmin başrollerinde Theo James, Tatiana Maslany ve Elijah Wood başrolleri paylaşıyor.
Yapımcılığını 'Testere' filminden tanıdığımız korku ustası James Wan'ın üstlendiği filmin fragmanında maymun oyuncağı ve ona kanlar içindeki haliyle bakan Theo James izleyenlerin dikkatini çekti. 'The Monkey'in fragmanını izleyenler birbirinden farklı yorumlar yaptılar. Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım:
"Neon ve Osgood Perkins'e güveniyoruz"
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"Bir anlığına bunun James Franco olduğunu düşündüm... James Wan'ın yapımcılığını üstlendiği ve Osgood Perkins'in yönettiği, Stephen King'e dayanan bir hikaye... Merakımı çekmiştiniz ve şimdi de dikkatimi çektiniz."
"İşte daha güzel şeyler geliyor"
"Dikkatimi çekti, ilginç görünüyor"
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"Üç korku filmi yönetmenleri, yazarları ve yapımcıları işbirliği mi yapıyor???!! AH BU SİNEMADA ZİRVE İŞTE"
"LONGLEGS o kadar iyiydi ki Osgood Perkins'in yaptığı her şeyi izlerim!!!"
"Stephen King, James Wan ve Osgood Perkins. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Ben varım"
Filmde ikiz kardeşler olan Hal ve Bill, tavan arasında babalarının eski bir maymun oyuncağıyla karşılaştıktan sonra bir dizi korkunç ölümlere tanık oluyorlar. İkili lanetli oyuncağı ortadan kaldırmak için bir plan yapıyorlar.
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Siz 'The Monkey' filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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