Wednesday Yıldızı Jenna Ortega, Hayatını Tümden Değiştiren O Filmi Açıkladı
Wednesday Yıldızı Jenna Ortega, Hayatını Tümden Değiştiren O Filmi Açıkladı
Netflix'in Wednesday dizisi ile dünya çapında ün kazanan Jenna Ortega, oyunculuk kariyerine başlamasına ilham veren, varoluşunu tümden değiştiren filmi bir röportajda açıkladı. Detaylar içerikte!
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Jenna Ortega, Netflix'teki Wednesday dizisiyle artık bir ikon! Ünlü oyuncu doğaüstü, korku ve komedi karışımı dizide Wednesday Addams rolüyle herkesin gönlüne taht kurdu desek yeridir.
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Başarılı oyunculuğuyla çok beğenilen Ortega, geçtiğimiz günlerde Vanity Fair'a verdiği bir röportajda "varoluşunun seyrini tümden değiştiren" filmi açıkladı.
Wednesday yıldızı Ortega yaptığı açıklamada, Denzel Washington'ın başrolde oynadığı 2004 yapımı Man on Fire (Gazap Ateşi) filminin hayatını daha çocukken değiştirdiğini dile getirdi.
21 yaşındaki Emmy adayı ünlü oyuncu bu filmde Dakota Fanning'i izleyince oyuncu olmaya karar vermiş. Hatta ailesi Ortega'nın filmden monolog okuduğu anları Facebook'ta paylaştıktan sonra keşfedilip oyuncu seçmelerine katılmaya başlamış.
Jenna Ortega 12 yaşındayken Jane the Virgin dizisiyle tanınmıştı. Daha sonrasında Çığlık filmiyle ününe ün kattı. Wednesday ile dünyaca tanındı. Beterböcek Beterböcek filmiyle de ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Siz Jenna Ortega'nın oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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