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Joker'le Nam Salan Joaquin Phoenix, Sete 5 Gün Kala Eşcinsel Hikayeli Filmi Terk Etti

Joker'le Nam Salan Joaquin Phoenix, Sete 5 Gün Kala Eşcinsel Hikayeli Filmi Terk Etti

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 20:27 Son Güncelleme: 10.08.2024 - 20:28

Joker filmiyle gündeme gelen Joaquin Phoenix, başrolünde oynadığı eşcinsel temalı aşk filmini sete beş gün kala terk etti. Detaylar içerikte!

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Dünyaca ünlü aktör Joaquin Phoenix, şimdilerde Lady Gaga ile başrolde oynadığı ve yakın zamanda vizyona girecek olan Joker: Folie à Deux (Joker: İkili Delilik) filmiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü aktör Joaquin Phoenix, şimdilerde Lady Gaga ile başrolde oynadığı ve yakın zamanda vizyona girecek olan Joker: Folie à Deux (Joker: İkili Delilik) filmiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Oscar ödüllü oyuncunun aynı zamanda yönetmen Todd Haynes'in ismi henüz belli olmayan bir filmde başrolü oynaması planlanıyordu ancak işler değişti. Variety'nin haberine göre Joaquin Phoenix, 5 gün sonra Meksika'da çekimleri başlayacak olan filmi apar topar terk etti.

Oscar ödüllü oyuncunun aynı zamanda yönetmen Todd Haynes'in ismi henüz belli olmayan bir filmde başrolü oynaması planlanıyordu ancak işler değişti. Variety'nin haberine göre Joaquin Phoenix, 5 gün sonra Meksika'da çekimleri başlayacak olan filmi apar topar terk etti.

Söylentilere göre ünlü oyuncunun filmden ayrılmasının sebebi filmin 'gay romance' türünde olduğu için korkması. Çünkü film 1930'larda iki erkek arasında geçen bir aşk hikayesini konu alıyor.

Söylentilere göre ünlü oyuncunun filmden ayrılmasının sebebi filmin 'gay romance' türünde olduğu için korkması. Çünkü film 1930'larda iki erkek arasında geçen bir aşk hikayesini konu alıyor.

Independent'ın haberine göre film ekibi şu an mağdur. Filmin setinin kurulumu çoktan tamamlanmıştı ve Phoenix'in rolünün başka birine verilmesi ihtimal dışı. Dolayısıyla film ekibi işsiz kalacak ve yapımcılar 7 haneli bir miktar zarara uğrayacak.

Independent'ın haberine göre film ekibi şu an mağdur. Filmin setinin kurulumu çoktan tamamlanmıştı ve Phoenix'in rolünün başka birine verilmesi ihtimal dışı. Dolayısıyla film ekibi işsiz kalacak ve yapımcılar 7 haneli bir miktar zarara uğrayacak.

Joaquin Phoenix bu filmde 'Top Gun: Maverick' oyuncusu Danny Ramirez ile başrolde oynayacaktı. Ünlü oyuncu çekimlere 5 gün kala terk ettiği bu eşcinsel aşk hikayesine geri döner mi? Onu bilemiyoruz işte.

Joaquin Phoenix bu filmde 'Top Gun: Maverick' oyuncusu Danny Ramirez ile başrolde oynayacaktı. Ünlü oyuncu çekimlere 5 gün kala terk ettiği bu eşcinsel aşk hikayesine geri döner mi? Onu bilemiyoruz işte.

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