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Dizinin Hastasıymış! 'Peaky Blinders'ın Yaratıcısından Samimi Bir Snoop Dogg İtirafı Geldi

Dizinin Hastasıymış! 'Peaky Blinders'ın Yaratıcısından Samimi Bir Snoop Dogg İtirafı Geldi

dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 11:54

'Peaky Blinders' dizisinin yaratıcısı Steven Knight, verdiği bir röportajda ünlü rapçi Snoop Dogg'un diziye olan bakış açısını nasıl değiştirdiğini anlattı. Gelin olayın detaylarına hep birlikte bakalım.

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Cillian Murphy'nin gangster ve iş insanı Tommy Shelby'yi canlandırdığı 'Peaky Blinders' son yıllara damga vurmuş dizilerden biri. 6 sezon süren dizi 2022 yılında bitmiş ve hayranları bitişine çok üzülmüştü. Neyse ki önümüzdeki yıl bu hasret bitecek! 'Peaky Blinders'ın filmi Netflix'te gösterime girecek.

Dizinin hayran kitlesi arasında ise yok yok! Barack Obama, Julia Roberts, Brad Pitt ve Tom Cruise gibi dünyaca ünlü oyuncular diziye olan hayranlıklarını sık sık dile getiriyor. Onlardan biri de Amerikalı rapçi Snoop Dogg.

Dizinin hayran kitlesi arasında ise yok yok! Barack Obama, Julia Roberts, Brad Pitt ve Tom Cruise gibi dünyaca ünlü oyuncular diziye olan hayranlıklarını sık sık dile getiriyor. Onlardan biri de Amerikalı rapçi Snoop Dogg.

Deadline'ın aktardığına göre ünlü rapçi Snoop Dogg, 'Peaky Blinders'ın yaratıcısı Steven Knight'ın diziye olan bakış açısını tümden değiştirmiş. BBC'nin Desert Island Discs programına konuşan dizi yaratıcısı yaptığı açıklamada,

Deadline'ın aktardığına göre ünlü rapçi Snoop Dogg, 'Peaky Blinders'ın yaratıcısı Steven Knight'ın diziye olan bakış açısını tümden değiştirmiş. BBC'nin Desert Island Discs programına konuşan dizi yaratıcısı yaptığı açıklamada,

'Snoop Dogg ile ilk tanıştığımda bana dizinin kendisini 'çete kültürüne nasıl girdiğini' hatırlattığını söyledi. Snoop harika bir adam, onunla konuşmak çok güzeldi. Onun bu sözü bana 'Peaky Blinders'ın evrensel bir iş olduğunu hatırlattı' dedi.

Peaky Blinders'ın arka planını araştıranlar bilir; Steven Knight diziyi yazarken bahislerin yasa dışı olduğu bir zamanda annesinin yerel bahisçiler için çalıştığı Birmingham'daki kendi çocukluğundan ilham almıştı. Şehirdeki keskin kasketli gangsterlerin hikayelerini bu dizide harika bir şekilde anlatmıştı.

Peaky Blinders'ın arka planını araştıranlar bilir; Steven Knight diziyi yazarken bahislerin yasa dışı olduğu bir zamanda annesinin yerel bahisçiler için çalıştığı Birmingham'daki kendi çocukluğundan ilham almıştı. Şehirdeki keskin kasketli gangsterlerin hikayelerini bu dizide harika bir şekilde anlatmıştı.

Şimdilerde 52 yaşında olan rapçi Snoop Dogg ise lise yıllarında 'Crips' adlı bir çetenin üyesiyken uyuşturucu bulundurmaktan 3 yıl hapis yatmıştı. Peki 'Peaky Blinders'ın hikayesi size neler hissettiriyor? Yorumlara buyrun...

Şimdilerde 52 yaşında olan rapçi Snoop Dogg ise lise yıllarında 'Crips' adlı bir çetenin üyesiyken uyuşturucu bulundurmaktan 3 yıl hapis yatmıştı. Peki 'Peaky Blinders'ın hikayesi size neler hissettiriyor? Yorumlara buyrun...

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