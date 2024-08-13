Dizinin Hastasıymış! 'Peaky Blinders'ın Yaratıcısından Samimi Bir Snoop Dogg İtirafı Geldi

'Snoop Dogg ile ilk tanıştığımda bana dizinin kendisini 'çete kültürüne nasıl girdiğini' hatırlattığını söyledi. Snoop harika bir adam, onunla konuşmak çok güzeldi. Onun bu sözü bana 'Peaky Blinders'ın evrensel bir iş olduğunu hatırlattı' dedi.