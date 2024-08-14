Hanımcılık Kazanmış! Thor Filmindeki Öpüşme Sahnesinin Arkasındaki Detay Kalbimizi Eritti
Hanımcılık Kazanmış! Thor Filmindeki Öpüşme Sahnesinin Arkasındaki Detay Kalbimizi Eritti
'Thor: The Dark World' filminin öpüşme sahnesinde bir kriz ortaya çıkınca oyuncu Chris Hemsworth çözümü çok başka kişide bulmuş. TikTok'ta filmlerhakliydi sayfasının paylaştığı o detaya gelin hep birlikte bakalım.
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2013 yılında vizyona giren 'Thor: The Dark World', adından da anlayacağınız üzere Marvel'ın en çok sevilen karakteri olan mitolojik tanrı Thor'un hikayesine dayanıyor.
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Başrollerini Chris Hemsworth, Natalie Portman ve Tom Hiddleston'un oynadığı film, Kara Elfler evreni karanlığa çekmeye çalıştığı sırada Thor'un doktor Jane Foster ile birlikte kişisel ama bir o kadar da tehlikeli bir yolculuğa çıkmasını konu alıyor.
Filmin her sahnesi güzel ve yer yer komik. Üstelik Chris Hemsworth ile Natalie Portman'ın uyumu da oldukça harika. Ama filmde öyle bir sahne var ki aralarındaki bu uyum sanki oraya taşınamamış. Öpücük çok başka yere gitmiş.
Valla ne diyelim helal olsun Chris Hemsworth'e! Setteki öpüşme sahnesi krizine çözümü eşi Elsa Pataky'de bulmuş. Gerçekten çok yaratıcı ve romantik!
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