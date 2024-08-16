George Clooney, Hakkında Çok Kötü Konuşan Yönetmen Quentin Tarantino'ya Demediğini Bırakmadı
George Clooney, Hakkında Çok Kötü Konuşan Yönetmen Quentin Tarantino'ya Demediğini Bırakmadı
Quentin Tarantino ile George Clooney arasındaki sürtüşme geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmiş ve çok konuşulmuştu. Tarantino, ünlü oyuncunun artık bir film yıldızı olmadığını söyleyerek resmen damarına basmıştı. Clooney'den de buna yanıt gecikmedi tabii. Detaylar içerikte!
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George Clooney dergiye röportaj verdiği sırada son zamanlarda yönetmen Quentin Tarantino ile aralarındaki sürtüşmeye değindi. Tarantino geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda Brad Pitt'i 'Once Upon a Time in Hollywood' filmiyle Oscar'a yönlendirdiğini söylemişti.
Ancak bunu söylerken sözü George Clooney'e getirip "Peki ya George? O bir film yıldızı değil. En son ne zaman çok konuşulan bir film yaptı?" ifadelerini kullanmıştı.
Variety'de yer alan habere göre Clooney yaptığı açıklamada,
Clooney ve Tarantino, 1996 yılında 'From Dusk Till Dawn' birlikte rol almışlardı. Clooney yaklaşık 40 yıldır sinemada boy gösteriyor. Tarantino ise emekli olma yoluna bazen giriyor bazen vazgeçiyor. Siz ikili arasındaki sürtüşmeye ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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