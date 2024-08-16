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George Clooney, Hakkında Çok Kötü Konuşan Yönetmen Quentin Tarantino'ya Demediğini Bırakmadı

George Clooney, Hakkında Çok Kötü Konuşan Yönetmen Quentin Tarantino'ya Demediğini Bırakmadı

Quentin Tarantino Magazin film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 11:07 Son Güncelleme: 16.08.2024 - 11:46

Quentin Tarantino ile George Clooney arasındaki sürtüşme geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmiş ve çok konuşulmuştu. Tarantino, ünlü oyuncunun artık bir film yıldızı olmadığını söyleyerek resmen damarına basmıştı. Clooney'den de buna yanıt gecikmedi tabii. Detaylar içerikte!

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George Clooney geçtiğimiz hafta Brad Pitt ile birlikte GQ dergisinin kapak çekimlerine katıldı. İkiliyi takip edenler bilir; Pitt ile Clooney uzun bir aradan sonra, yakın zamanda vizyona girecek 'Wolfs' filmini çekmişlerdi. Hatta ilk film vizyona girmeden devam filminin geleceği de duyurulmuştu.

George Clooney dergiye röportaj verdiği sırada son zamanlarda yönetmen Quentin Tarantino ile aralarındaki sürtüşmeye değindi. Tarantino geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda Brad Pitt'i 'Once Upon a Time in Hollywood' filmiyle Oscar'a yönlendirdiğini söylemişti.

George Clooney dergiye röportaj verdiği sırada son zamanlarda yönetmen Quentin Tarantino ile aralarındaki sürtüşmeye değindi. Tarantino geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda Brad Pitt'i 'Once Upon a Time in Hollywood' filmiyle Oscar'a yönlendirdiğini söylemişti.

Ancak bunu söylerken sözü George Clooney'e getirip "Peki ya George? O bir film yıldızı değil. En son ne zaman çok konuşulan bir film yaptı?" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak bunu söylerken sözü George Clooney'e getirip "Peki ya George? O bir film yıldızı değil. En son ne zaman çok konuşulan bir film yaptı?" ifadelerini kullanmıştı.

Variety'de yer alan habere göre Clooney yaptığı açıklamada,

Variety'de yer alan habere göre Clooney yaptığı açıklamada,

'Quentin son zamanlarda benim hakkımda bir şeyler söyledi, bu yüzden ondan biraz rahatsızım. Benim son zamanlarda bir film yıldızı olmadığımı söyledi. Bu iş benim tüm kariyerim. Quentin s***** git' dedi.

Clooney ve Tarantino, 1996 yılında 'From Dusk Till Dawn' birlikte rol almışlardı. Clooney yaklaşık 40 yıldır sinemada boy gösteriyor. Tarantino ise emekli olma yoluna bazen giriyor bazen vazgeçiyor. Siz ikili arasındaki sürtüşmeye ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara...

Clooney ve Tarantino, 1996 yılında 'From Dusk Till Dawn' birlikte rol almışlardı. Clooney yaklaşık 40 yıldır sinemada boy gösteriyor. Tarantino ise emekli olma yoluna bazen giriyor bazen vazgeçiyor. Siz ikili arasındaki sürtüşmeye ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara...

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