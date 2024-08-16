George Clooney Kendini Açık Artırmaya Çıkardı! İşte 'Cennete Bilet': George Clooney ile New York'ta Bir Gece

Yakışıklılığı ve başarılarıyla yılların eskitemediği Hollywood yıldızı George Clooney, kendini açık artırmaya çıkardı. 63 yaşındaki ünlü aktör, gelecek ay Charitybuzz ile birlikte iyi bir amaç uğruna organize edilen açık artırma kapsamında şanslı kişiyle New York'ta 'samimi' bir akşam yemeği yiyecek! Sahi, George Clooney ile bir akşam yemeği kim istemez ki?..

İşte, detaylar...