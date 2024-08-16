Görüş Bildir
Haberler
Magazin
George Clooney Kendini Açık Artırmaya Çıkardı! İşte 'Cennete Bilet': George Clooney ile New York'ta Bir Gece

George Clooney Kendini Açık Artırmaya Çıkardı! İşte 'Cennete Bilet': George Clooney ile New York'ta Bir Gece

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 11:27

Yakışıklılığı ve başarılarıyla yılların eskitemediği Hollywood yıldızı George Clooney, kendini açık artırmaya çıkardı. 63 yaşındaki ünlü aktör, gelecek ay Charitybuzz ile birlikte iyi bir amaç uğruna organize edilen açık artırma kapsamında şanslı kişiyle New York'ta 'samimi' bir akşam yemeği yiyecek! Sahi, George Clooney ile bir akşam yemeği kim istemez ki?.. 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son olarak 16 Eylül'de vizyona giren 'Cennete Bilet' filminde Julia Roberts ile başrolü paylaşan George Clooney, pek çoğumuza cennetti yaşatmıştı ki benzersiz bir teklifle bir kez daha kafaları karıştırdı.

Son olarak 16 Eylül'de vizyona giren 'Cennete Bilet' filminde Julia Roberts ile başrolü paylaşan George Clooney, pek çoğumuza cennetti yaşatmıştı ki benzersiz bir teklifle bir kez daha kafaları karıştırdı.

Tüm dünyanın dikkatini çeken "George Clooney ile İyi Bir Akşam" adlı müzayede için açık artırma başladı!

Tüm dünyanın dikkatini çeken "George Clooney ile İyi Bir Akşam" adlı müzayede için açık artırma başladı!

Şanslı teklifin sahibi ünlü aktörle birlikte New York'ta keyifli bir geceye katılacak.

Açık artırma 10.000 dolarla başladı. Şu ana dek 31.000 dolara kadar çıktı. Yardım kuruluşu George Clooney ile dışarıda geçirilen gece için 60.000 dolar toplamayı hedefliyor.

Açık artırma 10.000 dolarla başladı. Şu ana dek 31.000 dolara kadar çıktı. Yardım kuruluşu George Clooney ile dışarıda geçirilen gece için 60.000 dolar toplamayı hedefliyor.

Yardım kuruluşu tarafından hazırlanan basın bülteninde, "Clooney Adalet Vakfı, dünya çapında insan hakları ihlalleri için adalet sağlıyor. Özel akşam yemeği partisi Kadınlar İçin Adaleti Sağlamak için para topluyor." ifadelerine yer verildi.

Yardım kuruluşu tarafından hazırlanan basın bülteninde, "Clooney Adalet Vakfı, dünya çapında insan hakları ihlalleri için adalet sağlıyor. Özel akşam yemeği partisi Kadınlar İçin Adaleti Sağlamak için para topluyor." ifadelerine yer verildi.

'Vakfın, aramızdaki en savunmasız insanlar için adaleti sağlamaya adanmış birden fazla programı var (TrialWatch, Kadınlar İçin Adaleti Sağlamak ve The Docket).'

Kısa zamanda ses getirmeyi başaran yardım kampanyası kapsamında, kazanan kişi akşam yemeğinden önce düzenlenecek olan kokteyle bir misafirini de getirebilecek.

Kısa zamanda ses getirmeyi başaran yardım kampanyası kapsamında, kazanan kişi akşam yemeğinden önce düzenlenecek olan kokteyle bir misafirini de getirebilecek.
economictimes.indiatimes.com

Bu özel kokteyle 24 kişi daha katılacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

George Clooney ile İyi Bir Akşam yemeği ise 24 Eylül'de saat 18.30'da New York'da gerçekleşecek.

George Clooney ile İyi Bir Akşam yemeği ise 24 Eylül'de saat 18.30'da New York'da gerçekleşecek.

Akşam yemeğinde fotoğraf çekimi de yapılacak. 

İşte gecenin programı, 'Akşam yemeğinden önce Bay Clooney ile özel bir kokteyl için buluşun, fotoğraf çekin ve özel, samimi bir akşam yemeğinin ve soru-cevap etkinliğinin tadını çıkarın,'

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın