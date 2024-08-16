George Clooney Kendini Açık Artırmaya Çıkardı! İşte 'Cennete Bilet': George Clooney ile New York'ta Bir Gece
George Clooney Kendini Açık Artırmaya Çıkardı! İşte 'Cennete Bilet': George Clooney ile New York'ta Bir Gece
Yakışıklılığı ve başarılarıyla yılların eskitemediği Hollywood yıldızı George Clooney, kendini açık artırmaya çıkardı. 63 yaşındaki ünlü aktör, gelecek ay Charitybuzz ile birlikte iyi bir amaç uğruna organize edilen açık artırma kapsamında şanslı kişiyle New York'ta 'samimi' bir akşam yemeği yiyecek! Sahi, George Clooney ile bir akşam yemeği kim istemez ki?..
İşte, detaylar...
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Son olarak 16 Eylül'de vizyona giren 'Cennete Bilet' filminde Julia Roberts ile başrolü paylaşan George Clooney, pek çoğumuza cennetti yaşatmıştı ki benzersiz bir teklifle bir kez daha kafaları karıştırdı.
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Tüm dünyanın dikkatini çeken "George Clooney ile İyi Bir Akşam" adlı müzayede için açık artırma başladı!
Açık artırma 10.000 dolarla başladı. Şu ana dek 31.000 dolara kadar çıktı. Yardım kuruluşu George Clooney ile dışarıda geçirilen gece için 60.000 dolar toplamayı hedefliyor.
Yardım kuruluşu tarafından hazırlanan basın bülteninde, "Clooney Adalet Vakfı, dünya çapında insan hakları ihlalleri için adalet sağlıyor. Özel akşam yemeği partisi Kadınlar İçin Adaleti Sağlamak için para topluyor." ifadelerine yer verildi.
Kısa zamanda ses getirmeyi başaran yardım kampanyası kapsamında, kazanan kişi akşam yemeğinden önce düzenlenecek olan kokteyle bir misafirini de getirebilecek.
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George Clooney ile İyi Bir Akşam yemeği ise 24 Eylül'de saat 18.30'da New York'da gerçekleşecek.
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