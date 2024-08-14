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Yardım Kurumu Yanlışlıkla Yüksek Dozda Metamfetamin İçeren Şeker Dağıttı! Şekerlerin Tanesi 600 Dolar

Yardım Kurumu Yanlışlıkla Yüksek Dozda Metamfetamin İçeren Şeker Dağıttı! Şekerlerin Tanesi 600 Dolar

Uyuşturucu
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 20:05

Yeni Zelanda'da bir yardım kurumu metamfetamin içeren şekerleriyle bir skandala sebep oldu! Auckland City Mission adlı hayır kurumu, şekerlerin bağış olduğunu açıkladı. 

İşte, detaylar...

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Yeni Zelanda'nın Auckland bölgesinde evsizlere yardım eden Auckland City Mission adlı hayır kurumu, yanlışlıkla 'ölümcül dozda' metamfetamin içeren şeker dağıttı!

Yeni Zelanda'nın Auckland bölgesinde evsizlere yardım eden Auckland City Mission adlı hayır kurumu, yanlışlıkla 'ölümcül dozda' metamfetamin içeren şeker dağıttı!

Hayır kurumu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, yüksek dozda metamfetamin içeren şekerler kimliği belirsiz bir şahıs tarafından derneğe bağışlandı.

Bağışlanan şekerlerin tadının 'iğrenç' oması nedeniyle derneğe uyarıda bulunulunca gerçek ortaya çıktı.

Bağışlanan şekerlerin tadının 'iğrenç' oması nedeniyle derneğe uyarıda bulunulunca gerçek ortaya çıktı.

Müfettiş Glenn Baldwin, şekerin tadına bakan personel de dahil olmak üzere 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumu iyi, tedavilerinin ardından taburcu edildiler.

Yeni Zelanda Uyuşturucu Vakfı sözcüsü Ben Birks Ang ise vakıf tarafından yapılan testler sonucunda, şekerlerden her birinin normalde olması gereken miktarın 300 kat fazla metamfetamin içerdiğinin tespit edildiğini duyurdu.

Yeni Zelanda Uyuşturucu Vakfı sözcüsü Ben Birks Ang ise vakıf tarafından yapılan testler sonucunda, şekerlerden her birinin normalde olması gereken miktarın 300 kat fazla metamfetamin içerdiğinin tespit edildiğini duyurdu.

Ang, uyuşturucuları şeker gibi ürünlerle gizlemenin yaygın bir kaçakçılık tekniği olduğunu ifade etti.

Şekerlerin tanesi, 1000 Yeni Zelanda doları yani, yaklaşık olarak 600 dolar!

Şekerlerin tanesi, 1000 Yeni Zelanda doları yani, yaklaşık olarak 600 dolar!

Ang, bağışın bilinçli yapılmış bir organizasyondan ziyade kazara gerçekleştiğini düşünüyor. Öte yandan son 6 haftada bağışlanan şeker miktarı da şekerlerin ne kadarının metamfetamin içerdiği de henüz bilinmiyor.

Bir açıklama da şeker firmasından geldi: 'Üretim sonrası yanlış amaçla kullanılmış olabilir'

Bir açıklama da şeker firmasından geldi: 'Üretim sonrası yanlış amaçla kullanılmış olabilir'

Şirket, ürünlerinin asla yasa dışı uyuşturucu madde içermediğini ifade ediyor. Yetkililer, şekerlerin üretim sonrası yanlış amaçlar uğruna kullanıldığını düşünüyor. İş birliği yapmayı kabul eden firma, sürecin yakın takipçisi olacak.

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