Yardım Kurumu Yanlışlıkla Yüksek Dozda Metamfetamin İçeren Şeker Dağıttı! Şekerlerin Tanesi 600 Dolar
Yardım Kurumu Yanlışlıkla Yüksek Dozda Metamfetamin İçeren Şeker Dağıttı! Şekerlerin Tanesi 600 Dolar
Yeni Zelanda'da bir yardım kurumu metamfetamin içeren şekerleriyle bir skandala sebep oldu! Auckland City Mission adlı hayır kurumu, şekerlerin bağış olduğunu açıkladı.
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni Zelanda'nın Auckland bölgesinde evsizlere yardım eden Auckland City Mission adlı hayır kurumu, yanlışlıkla 'ölümcül dozda' metamfetamin içeren şeker dağıttı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bağışlanan şekerlerin tadının 'iğrenç' oması nedeniyle derneğe uyarıda bulunulunca gerçek ortaya çıktı.
Yeni Zelanda Uyuşturucu Vakfı sözcüsü Ben Birks Ang ise vakıf tarafından yapılan testler sonucunda, şekerlerden her birinin normalde olması gereken miktarın 300 kat fazla metamfetamin içerdiğinin tespit edildiğini duyurdu.
Şekerlerin tanesi, 1000 Yeni Zelanda doları yani, yaklaşık olarak 600 dolar!
Bir açıklama da şeker firmasından geldi: 'Üretim sonrası yanlış amaçla kullanılmış olabilir'
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın