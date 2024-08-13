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Dinçer Güner Mars ile Jüpiter'in Hareketini Yorumladı 'Libidonuz Her Zamankinden Çok Daha Yüksek Olabilir'

Dinçer Güner Mars ile Jüpiter'in Hareketini Yorumladı 'Libidonuz Her Zamankinden Çok Daha Yüksek Olabilir'

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 12:14

Mars ile Jüpiter'in birlikte hareket ettiği 13 Ağustos için ünlü astrolog Dinçer Güner'den uyarı geldi. Etkisi 5 gün sürecek astrolojik hareketlilik süresinde 'korkusuzca risk alın'. Bu dönem cinsel anlamda maceralarla dolu olacağına işaret eden Güner, 'Libidonuz her zamankinden çok daha yüksek olabilir' açıklamasıyla dikkat çekti. 

İşte, detaylar... 

Kaynak: Dinçer Güner

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Mars ile Jüpiter kavuşumunun güçlü etkilerine hazır olun: 'Korkusuzca risk alın. Ama düşüncesizce değil!'

Mars ile Jüpiter kavuşumunun güçlü etkilerine hazır olun: 'Korkusuzca risk alın. Ama düşüncesizce değil!'

13 Ağustos ila 18 Ağustos arasındaki beş günlük süreçte Mars ile Jüpiter'in birlikte hareket edişi Zodyak'ı etkileyecek.

Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu dönemde inançlar, felsefi konular, bedensel aktiviteler ve cinsel hayattaki değişikliklere dikkat çekti.

Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu dönemde inançlar, felsefi konular, bedensel aktiviteler ve cinsel hayattaki değişikliklere dikkat çekti.

Görünen o ki astrolojik anlamda son derece güçlü olan iki gezegen cesaretimizi artıracak. Hırslar, planlar, derin düşünceler, sosyal hayatta hareketlilik, yurt dışı bağlantılı girişimler, diplomatik ilişkilerde öz güvenli ve hatta riskli kararlardan söz edilecek. Dünya çapında askeri hareketlilik de dikkat çekecek. 

Gelin, Güner'in başımıza gelecekler hakkında söylediklerine birlikte göz atalım 👇

'Korkusuzca her zor durumun üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz.'

'Korkusuzca her zor durumun üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz.'

Ruhunuzdaki cesaret fiziksel gücünüze de yansıyacak. Bugünler ağır eşyaların taşınması, cesaret ve yaratıcılık gerektiren projeleri başlatmak için biçilmiş kaftan.

'Bugünlerde libidonuz her zamankinden çok daha yüksek olabilir.'

'Bugünlerde libidonuz her zamankinden çok daha yüksek olabilir.'

İş hayatınızda ve kariyerinizde kendinizde güven gerektiren işlerde başarı oranı yükselecek. Bu sıralar aynı zamanda üretken ve rekabetçi de olunacak.

Büyük düşünceler içinde büyük planlar yapmaya hazırlanın!

Büyük düşünceler içinde büyük planlar yapmaya hazırlanın!

Hırslı bir şekilde plan yapmak, büyük adımlar atmak ve risk almak mümkün olacak. Fakat güvenilir hesaplar yaparak fazlaca risk almadan ve gerçekçi adımlar atarak ilerlemek gerekiyor. Pişman olmamak için aceleci kararlar da verilmemesi önemli. Bilgi, beceri ve ilerlemeyle birlikte büyük ödüller kazanılabilir.

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Sosyal medya, yazma ve konuşma alanında şansımız artıyor.

Sosyal medya, yazma ve konuşma alanında şansımız artıyor.

Kendinizi ifade etmek konusunda aktif bir dönemdesiniz. Sosyal ağınızı ve çevrenizi hızla genişletebilirsiniz. Bu arada yeni insanlarla tanışmak ve iletişim kurmak da kolaylaşabilir.

İşinizi yurt dışı bağlantıları ile genişletebilirsiniz.

İşinizi yurt dışı bağlantıları ile genişletebilirsiniz.

Yatırımlar, yeni projeler ve girişimlerle ticari şansınız artıyor. İçinizde neşeli bir heves ile bu şansı iyi değerlendirmeye odaklanabilirsiniz. Enerji çalışmaları ve aile dizilimleri de gündeminizde olabilir. Bu denli hareketli bir süreci yaşarken aynı anda birden fazla şeye başlamak sizi yorabilir.

'Yalnız bu ikilinin kavuşumu öfkeyi de büyütebilir: Gergin ortamlardan uzak durmakta fayda var.'

'Yalnız bu ikilinin kavuşumu öfkeyi de büyütebilir: Gergin ortamlardan uzak durmakta fayda var.'

Diplomatik ilişkilerde aşırı öz güven, risk alma eğilimini artıracağı için tehlikeli olabilir. Dünya çapında askeri hareketlilik, savaş enerjisi ve savunma sistemleride değişiklik söz konusu olabilir. Güner'e göre, bugünlerde ülkelerin savunma politikaları da yenilenebilir veya güçlendirilebilir. 

Aşırıya kaçan yasal düzenlemeler, hukuki tartışmalar ve bilgi kirliliği ile dezenformasyonlar yaşanabilir. Bilgi güvenliği ve veri ihlallerine de dikkat! Medya-teknoloji alanında krizler, zincirleme trafik kazaları meydana gelebilir.

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