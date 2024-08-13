Dinçer Güner Mars ile Jüpiter'in Hareketini Yorumladı 'Libidonuz Her Zamankinden Çok Daha Yüksek Olabilir'

Yatırımlar, yeni projeler ve girişimlerle ticari şansınız artıyor. İçinizde neşeli bir heves ile bu şansı iyi değerlendirmeye odaklanabilirsiniz. Enerji çalışmaları ve aile dizilimleri de gündeminizde olabilir. Bu denli hareketli bir süreci yaşarken aynı anda birden fazla şeye başlamak sizi yorabilir.