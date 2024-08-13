Dinçer Güner Mars ile Jüpiter'in Hareketini Yorumladı 'Libidonuz Her Zamankinden Çok Daha Yüksek Olabilir'
Dinçer Güner Mars ile Jüpiter'in Hareketini Yorumladı 'Libidonuz Her Zamankinden Çok Daha Yüksek Olabilir'
Mars ile Jüpiter'in birlikte hareket ettiği 13 Ağustos için ünlü astrolog Dinçer Güner'den uyarı geldi. Etkisi 5 gün sürecek astrolojik hareketlilik süresinde 'korkusuzca risk alın'. Bu dönem cinsel anlamda maceralarla dolu olacağına işaret eden Güner, 'Libidonuz her zamankinden çok daha yüksek olabilir' açıklamasıyla dikkat çekti.
İşte, detaylar...
Kaynak: Dinçer Güner
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Mars ile Jüpiter kavuşumunun güçlü etkilerine hazır olun: 'Korkusuzca risk alın. Ama düşüncesizce değil!'
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Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu dönemde inançlar, felsefi konular, bedensel aktiviteler ve cinsel hayattaki değişikliklere dikkat çekti.
'Korkusuzca her zor durumun üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz.'
'Bugünlerde libidonuz her zamankinden çok daha yüksek olabilir.'
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