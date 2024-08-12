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Tarot Falına Göre 13 Ağustos Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 13 Ağustos Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 13 Ağustos Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve bir adet kart seç...

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Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün, bazı kararlar alırken bir yakınına danışmak isteyebilirsin. Aslında senin aklından geçen fikirler en doğrusu ancak sen bu konuda kendinden emin olamıyorsun. O kişinin de seninle aynı fikre sahip olduğunu göreceksin zaten. İçini ferah tut olur mu? Bununla beraber, sağlığına dikkat etmen gereken bir dönemdesin. Havalar sıcak, fakat soğuk tüketimin konusunda hassas olman gerekiyor benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Etrafında oldukça sevilen birisi olduğunu görüyorum ancak arada birkaç tane de olsa senin arkandan konuşan insanlar var. Bu kişilere dikkat etmeli ve ağızlarına laf vermemelisin. Keşke herkes senin gibi olsa :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak. Buna hazırlıklı olmalısın. Sana şimdiden mutluluklar dilemek istiyorum sevgili okurum. Çok mutlu olacaksın. Ayrıca, yakında güzel haberler alacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bugün, alacağın güzel bir haberle gününün iyi geçeceğini görüyorum. Bu haber, uzun süredir aradığın motivasyonun kaynağı olacak diyebilirim. Senin adına çok mutluyum sevgili okurum. Her şey gönlüne göre olsun :) Bununla beraber, kariyerinde de yakın zamanda birtakım gelişmeler yaşanacak. Adımlarını korkmadan atmalısın. Cesaretli olman gerekiyor benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bu aralar kendi hayatın için atacağın her adımın pozitif sonuçlar vereceğini görüyorum. Bugünden itibaren başkalarına yardım etmek yerine biraz da kendi hayatına odaklanabilirsin. Bu dediklerimi lütfen uygula. Bu bencillik değil :) Bununla beraber, ailenden birinin de sana sürprizi olacak. Beklemede kal! Sonucunda mutluluktan havalara uçacaksın. Ayrıca, birtakım taşınma durumları söz konusu olabilir. Buna hazırlıklı olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bir süredir çok özlediğin bir arkadaşın var ve nihayet bu arkadaşınla görüşme fırsatı yakalayacaksın sevgili okurum. İkiniz de bu görüşme için çok uzun süredir bekliyorsunuz. Artık kavuşma vakti. Bakalım neler yaşanacak aranızda? :) Bununla beraber, uzun zamandır hayalinde olan o ilişkiyi de sonunda yaşayacaksın. Mutluluktan ayakların yerden kesilecek resmen! Senin adına da çok mutluyum. Her şey gönlüne göre olsun! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bundan bir süre öncesine kadar arkadaş çevrenin çok kalabalık olduğunu görüyorum ancak artık hem zihinsel hem de fiziksel olarak çok yorulduğun için yavaş yavaş eleme yoluna girmişsin. Nedense biraz aceleci davranıyorsun gibi geldi bana. Tabii ki son karar yine senin. Sonra neden uyarmadın deme sadece :) Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Kendine bütçe planı oluşturmanda da fayda var benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Etrafında senin kötülüğünü isteyen bazı insanlar olduğunu görüyorum. 'Bir insan bunları nasıl düşünebilir?' fikrini ben de sorgulamadan edemiyorum ancak kimse sen-ben değil maalesef. Bu kişilere dikkat etmeli ve ellerine koz vermemelisin. Sonrasında pişman olmanı istemiyorum. Bununla beraber, kalbinde de bir kişi var gibi geldi bana. Onun da sana karşı boş olmadığını söyleyebilirim. Ay ben çok heyecanlandım! Gelişmeler için haber et. Bir tık uzağındayım nasıl olsa :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugünden itibaren oldukça sosyal bir döneme gireceğini görüyorum. Gerek ailenle gerek arkadaşlarınla bol bol zaman geçireceksin ancak bu durum, maddi olarak seni biraz yoracak. Bu konuda biraz sabırlı olmalı ve bütçeni ayarlamalısın. Bununla beraber, yakında güzel bir haber alacağını da söyleyebilirim. Bu haber sana en yakınlarından gelecek! Ayrıca, arkadaşlarından birinin de sana ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Geçmişe biraz takılı kaldığını görüyorum. Bunu yapmamalı ve artık önüne bakmalısın. Bu şekilde nereye kadar değil mi? Bunun yanında, bir süre evde zaman geçirmeni istiyorum senden. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak dinlenmek oldukça iyi gelecek. Son zamanların o kadar yoğun geçmiş ki, sen bunu hak ediyorsun sevgili okurum :) Ayrıca, almak istediğin o eşyayı da yakın zamanda alacaksın. Güle güle kullan! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bir süredir duygusal olarak bazı şeyler hissettiğin birisi olduğunu görüyorum. Aslında ikinizin de birbirine karşı duyguları var ancak bazı sebeplerden dolayı 'Siz'  olamıyorsunuz. Bence biraz zamana bırakmalısınız. Bu sizin için en doğrusu. Bununla beraber, kendinde de bazı değişimlere gideceksin. Bu değişim sana çok iyi gelecek. Neden daha önce yapmadım diye düşüneceksin. E geç olsun güç olmasın değil mi? :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, arkadaş ortamında ufak bir tartışma yaşanacak ve sen de etrafında fazlasıyla saygı gördüğün birisi olduğun için bu konuya el atarak işi tatlıya bağlayacaksın. Bu anaç ruhun her şeyin çözüme ulaşmasını sağlıyor. Seni tebrik ediyorum. Her gruba senin gibi biri lazım benden söylemesi :) Bununla beraber, aşk hayatında da yaşanacak değişimlere hazırlıklı olmalısın. Bu değişim seni endişelendirecek gibi hissettim. Ama buna hiç gerek yok! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bu dönem, koşuşturmak zorunda olduğun işlerden fazlasıyla yorulduğunu görüyorum. Bugün; yogaya başlamaya ne dersin? 'O kadar zamanım mı var?' düşüncesine girebilirsin ancak en azından 10 dakikanı ayırman bile yeterli olacaktır. Pişman olmayacaksın, bence bi dene. Bana teşekkür edeceksin :) Bununla beraber, ailenden birinin de yardımı ihtiyacı olabilir. Onun yanında olmalısın sevgili okurum. Ayrıca, yakında bir tatil planı var gibi. İyi tatiller o halde! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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