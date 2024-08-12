Tarot Falına Göre 13 Ağustos Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Etrafında senin kötülüğünü isteyen bazı insanlar olduğunu görüyorum. 'Bir insan bunları nasıl düşünebilir?' fikrini ben de sorgulamadan edemiyorum ancak kimse sen-ben değil maalesef. Bu kişilere dikkat etmeli ve ellerine koz vermemelisin. Sonrasında pişman olmanı istemiyorum. Bununla beraber, kalbinde de bir kişi var gibi geldi bana. Onun da sana karşı boş olmadığını söyleyebilirim. Ay ben çok heyecanlandım! Gelişmeler için haber et. Bir tık uzağındayım nasıl olsa :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️