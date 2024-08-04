Ünlü Astrolog Merkür Retroda Olacakları Anlattı! Siyasetten Teknolojiye Pek Çok Konuda Risk Büyük

Aman dikkat, her türlü iletişimde aksaklıklar söz konusu olacak. Hayatınızdaki değişiklikler kalıcı olmayacak. Mesela, hayatınıza giren kişiler uzun süre kalmayacak, olayların etkisi uzun sürmeyecek. Sizi sinir edecek gelişmelere, elektronik aletlerde arızaya, para hesaplarınızda yanlışlıklara dikkat edin.

Dahası, Merkür geri giderken 'oldu' denilen işleri bozar! Sözleşmeler bozulabilir, ilişkiler siz daha anlamadan biter.

Elektronik sistemlere güçlü etkisi yüzünden özellikle de iş hayatınızı ilgilendiren eşyalara, bilgisayaralara ya da veri depoladığınız disklere dikkat etmeniz gerekir.

Tam da bu nedenler yüzünden, Merkür'ün geri hareketi elinizdeki işleri bitirme ve düzeni koruma dönemidir. Yarım kalmış işlere dönebilirsiniz, fakat yeni bir işe başlamak pek de yararınıza olmaz.

Bu kadarla bitti sanıyorsanız, yanılırsınız! Çünkü ünlü astroloğa göre, Merkür evlenmek, ev almak ya da satmak için de uygun bir dönem değil. Seyahatlerde bavulunuza, vize süreçlerinde evraklara, bilet işlemlerine ve uzun yolculuklarda araç arızalarına ve bakımlarına da dikkat edin. Önlem almadan yola çıkmanın sırası değil.

Önemli imzaları bu ay atmayın! Zira gerileme süreci 'hayatın size dur ve düşün deme süreci, plan yapın, düşünün, neler yaptınız neler ettiniz sorgula' deme şeklidir.

Belki de bu sayede eskiye dönebilirsiniz. Eski arkadaşlıklar, aşklar ve ilişkiler gündeminizde olabilir.

Teknoloji konusunda hassas olmanız gereken bu dönemde, internet dolandırıcılığına da dikkat edin. Özellikle de internet üzerinden yapacağınız alışverişlerde daha hassas ve detaycı olun.

İletişimde en çok resmi yazışmalara dikkat edin. E-posta trafiğinde karışıklıklar olmaması için 'gönder' tuşuna basmadan önce mutlaka kontrol edin.