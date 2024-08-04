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Ünlü Astrolog Merkür Retroda Olacakları Anlattı! Siyasetten Teknolojiye Pek Çok Konuda Risk Büyük

Ünlü Astrolog Merkür Retroda Olacakları Anlattı! Siyasetten Teknolojiye Pek Çok Konuda Risk Büyük

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 13:31

Sıkı durun, yılın üçüncü retrosu tüm hızıyla başladı! Merkür'ün 4 Ağustos'tan itibaren Başak burcunda başladığı geri hareketin hayatımızı çokça etkilemesi bekleniyor. Peki, ay sonuna kadar devam edecek Merkür retroda neler olacak? Beklenen açıklama Ünlü astrolog Dinçer Güner'den geldi. Bakalım, Ağustos ayında neler olacak 

İşte detaylar...  

Kaynak: Dinçer Güner

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Ünlü astrolog Dinçer Güner, 4 Ağustos günü Başak burcuda gerçekleşecek Merkür'ün geri hareketini ve hayatımıza etkilerini kaleme aldı.

Ünlü astrolog Dinçer Güner, 4 Ağustos günü Başak burcuda gerçekleşecek Merkür'ün geri hareketini ve hayatımıza etkilerini kaleme aldı.

'30 Ağustos'a kadar dikkat' diyen ünlü astrolog, Ağustos ayında yaşanacaklar konusunda herkesi uyardı. Gelelim, bu ay dikkat etmemiz gerekenlere...

Merkür geri hareketine 4 Ağustos Pazar günü sabah saatlerinden itibaren başlayacak. Retro, 30 Ağustos'a tüm zorlayıcı etkileriyle devam edecek.

Merkür geri hareketine 4 Ağustos Pazar günü sabah saatlerinden itibaren başlayacak. Retro, 30 Ağustos'a tüm zorlayıcı etkileriyle devam edecek.

Retronun en zorlu kısmı ise 15 Ağustos'a kadar Başak burcunda devam edecek olan geri hareket olacak. Merkür 15 Ağustos'tan itibaren ta ki 30 Ağustos'a kadar da Aslan burcunda seyahat edecek!

Merkür'de Neler Olacak?

Merkür'de Neler Olacak?

Aman dikkat, her türlü iletişimde aksaklıklar söz konusu olacak. Hayatınızdaki değişiklikler kalıcı olmayacak. Mesela, hayatınıza giren kişiler uzun süre kalmayacak, olayların etkisi uzun sürmeyecek. Sizi sinir edecek gelişmelere, elektronik aletlerde arızaya, para hesaplarınızda yanlışlıklara dikkat edin. 

  • Dahası, Merkür geri giderken 'oldu' denilen işleri bozar! Sözleşmeler bozulabilir,  ilişkiler siz daha anlamadan biter. 

  • Elektronik sistemlere güçlü etkisi yüzünden özellikle de iş hayatınızı ilgilendiren eşyalara, bilgisayaralara ya da veri depoladığınız disklere dikkat etmeniz gerekir. 

  • Tam da bu nedenler yüzünden, Merkür'ün geri hareketi elinizdeki işleri bitirme ve düzeni koruma dönemidir. Yarım kalmış işlere dönebilirsiniz, fakat yeni bir işe başlamak pek de yararınıza olmaz. 

  • Bu kadarla bitti sanıyorsanız, yanılırsınız! Çünkü ünlü astroloğa göre, Merkür evlenmek, ev almak ya da satmak için de uygun bir dönem değil. Seyahatlerde bavulunuza, vize süreçlerinde evraklara, bilet işlemlerine ve uzun yolculuklarda araç arızalarına ve bakımlarına da dikkat edin. Önlem almadan yola çıkmanın sırası değil. 

  • Önemli imzaları bu ay atmayın! Zira gerileme süreci 'hayatın size dur ve düşün deme süreci, plan yapın, düşünün, neler yaptınız neler ettiniz sorgula' deme şeklidir.

  • Belki de bu sayede eskiye dönebilirsiniz. Eski arkadaşlıklar, aşklar ve ilişkiler gündeminizde olabilir. 

  • Teknoloji konusunda hassas olmanız gereken bu dönemde, internet dolandırıcılığına da dikkat edin. Özellikle de internet üzerinden yapacağınız alışverişlerde daha hassas ve detaycı olun. 

  • İletişimde en çok resmi yazışmalara dikkat edin. E-posta trafiğinde karışıklıklar olmaması için 'gönder' tuşuna basmadan önce mutlaka kontrol edin. 

  • Tüm bunlar yerine mevcut düzeni koruyarak hayatınıza devam edin. Ev işleri, tadilat, bakım ve onarıma odaklanın.

Peki, 15 Ağustos'a kadar Başak burcunda geri giden Merkür neler getirecek?

Peki, 15 Ağustos'a kadar Başak burcunda geri giden Merkür neler getirecek?

  • İş yerinde küçük detaylara dikkat! E-postaları, önemli evrakları ve randevuları iki kez kontrol edin. Teknolojiye güvenmek yerine dosyaları yedekleyin. 

  • Gelelim sağlık konusuna! Sağlığınız için günlük rutinlerinizi değiştirebilirsiniz. Mesela sağlıklı beslenmeye ve egzersize odaklanabilirsiniz. 

  • Bu arada sağlık sektöründe de dalgalanmalar söz konusu olabilir. Eğitim, çalışma koşulları ve kamu hizmetlerinde gecikmeler yaşanabilir. Hastanelerde yoğunluk artabilir, tıbbi ekipman ve ilaç teminatında zorluklarla karşılaşabilirsiniz. 

  • Eğitim dünyası da retrodan nasibini alacak. Okul ve üniversitelerde planlanmış etkinlikler, ders programları ve benzeri konularda aksaklıklar olabilir. Öğrenci ve öğretmenler materyal eksiği ile karşı karşıya kalabilirler. 

  • Yasa ve kanunlar da gözden geçirilebilir! Bu durumda kamu kurum ve kuruluşlarında, belediye ve devlet kuruluşlarında projelerin gecikmesi söz konusu olabilir.

15 ila 30 Ağustos tarihleri arasında Aslan burcunda geri giden Merkür neler getirecek?

15 ila 30 Ağustos tarihleri arasında Aslan burcunda geri giden Merkür neler getirecek?

  • Aslan burcunun etkisiyle retro biraz şekil değiştirecek. Sakin olun ama kendinizi ifade etmekte güçlük çekebilirsiniz. Söyledikleriniz yanlış anlaşılabilir, fakat bu kez bu durum sosyal hayatınızda daha önemli olacak. Sahnede dikkat! 

  • Ünlü astroloğun yorumuna göre, bu dönemde söylenenlerin doğruluğunu da teyit edin. Gururunuzu okşayan sözlerin ardındaki gerçeğe dikkat. Gereksiz tartışmalardan, yanlış anlaşılmalardan ve aşk hayatınızda eskiye dönebilirsiniz. 

  • Yaratıcı enerjileri baskılayan Merkür retro, sanatsal süreçlere de ket vurabilir. Bu dönemde üretmekte zorlanacağınız için eski projeleri yeniden ele almaya ve onları tamamlamaya odaklanın. 

  • Göz önünde olan kişiler için riskli bir dönem başlıyor. Özellikle de siyasetçiler, ünlüler ve liderler sözlerine dikkat etmeli. 'Verdikleri demeçlerde geri adımlar atmak zorunda kalabilirler'. Skandallar ve beklenmedik açıklamalar da peşi sıra gelebilir. 

  • Uluslararası ilişkilerde ve diplomasi de zorluklar bizi bekliyor. Liderler arasındaki gerginlikler artabilir. Ülkeler arasında ilişkilerin yönetilmesi konusunda temkinli ve telaşlı olmamak gerek!

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