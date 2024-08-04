Ünlü Astrolog Merkür Retroda Olacakları Anlattı! Siyasetten Teknolojiye Pek Çok Konuda Risk Büyük
Ünlü Astrolog Merkür Retroda Olacakları Anlattı! Siyasetten Teknolojiye Pek Çok Konuda Risk Büyük
Sıkı durun, yılın üçüncü retrosu tüm hızıyla başladı! Merkür'ün 4 Ağustos'tan itibaren Başak burcunda başladığı geri hareketin hayatımızı çokça etkilemesi bekleniyor. Peki, ay sonuna kadar devam edecek Merkür retroda neler olacak? Beklenen açıklama Ünlü astrolog Dinçer Güner'den geldi. Bakalım, Ağustos ayında neler olacak
İşte detaylar...
Kaynak: Dinçer Güner
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü astrolog Dinçer Güner, 4 Ağustos günü Başak burcuda gerçekleşecek Merkür'ün geri hareketini ve hayatımıza etkilerini kaleme aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merkür geri hareketine 4 Ağustos Pazar günü sabah saatlerinden itibaren başlayacak. Retro, 30 Ağustos'a tüm zorlayıcı etkileriyle devam edecek.
Merkür'de Neler Olacak?
Peki, 15 Ağustos'a kadar Başak burcunda geri giden Merkür neler getirecek?
15 ila 30 Ağustos tarihleri arasında Aslan burcunda geri giden Merkür neler getirecek?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın