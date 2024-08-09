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Google ve Meta Yaptıkları Gizli Anlaşmayla YouTube'da 18 Yaş Altını Hedefleyen Instagram Reklamı Yaptı!

Google ve Meta Yaptıkları Gizli Anlaşmayla YouTube'da 18 Yaş Altını Hedefleyen Instagram Reklamı Yaptı!

Google Instagram Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 13:55

Google ve Meta'nın, Instagram'ı tanıtmak amacıyla YouTube'tan reşit olmayan kullanıcılara yönelik reklam yayınlamak üzere gizli bir anlaşma yaptığı iddia edildi. Financial Times'ın haberine göre, bu durum Google'ın kendi reklam politikalarını ihlal ettiği anlamına geliyor: Hedef, 13 ila 17 yaş arası kullanıcılar! 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2024/08/08/busines...
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Financial Times'ın çarpıcı raporu, 'bilinmeyen' olarak sınıflandırılan ve 13 ila 17 yaş arası kullanıcıları hedefleyen reklam kampanyasını ortaya çıkarıyor!

Financial Times'ın çarpıcı raporu, 'bilinmeyen' olarak sınıflandırılan ve 13 ila 17 yaş arası kullanıcıları hedefleyen reklam kampanyasını ortaya çıkarıyor!

İddialara göre Instagram'ın reklam kampanyası, Google'ın reklam sisteminde 'bilinmeyen' olarak sınıflandırılıyor. Ve YouTube'da genel olarak 13 ila 17 yaş aralığındaki henüz reşit olmayan kullanıcıları hedefliyor.

Raporda, Google'ın "bilinmeyen" kullanıcı kategorisinin çoğunlukla 18 yaş altındaki kullanıcılardan oluştuğunu bildiği halde reklam kampanyasına izin verdiği belirtiliyor.

Raporda, Google'ın "bilinmeyen" kullanıcı kategorisinin çoğunlukla 18 yaş altındaki kullanıcılardan oluştuğunu bildiği halde reklam kampanyasına izin verdiği belirtiliyor.

Google ise 'bilinmeyen' kategorisini; yaş, cinsiyet, ebeveyn durumu ya da hane geliri belirlenmeyen kullanıcılar olarak tanımlıyor.

Google ve Meta, genç Instagram kullanıcılarının TikTok'a yönelmesini önlemek için mi çalışıyor?

Google ve Meta, genç Instagram kullanıcılarının TikTok'a yönelmesini önlemek için mi çalışıyor?

Google'ın reklam gelirlerini artırmak amacıyla bu gizli anlaşmayı yaptığı düşünülüyor. Fakat, söz konusu durumun Google tarafından 2021'den beri uyguladığı iddialar arasında dikkat çekiyor. Bu durumda yıllardır, 18 yaş altı kullanıcıları yaş, cinsiyet veya ilgi alanlarına göre düzenlenen reklamları yasaklayan politika ihlal ediliyor. 

Ayrıca TikTok gibi rakip uygulamalara kullanıcı kaybeden Instagram'ın Z kuşağını kazanmak için bu çalışmayı yaptığı da düşünülüyor.

İddialar karşısında bir Google sözcüsü yaptığı açıklamada, "Reklamların 18 yaş altındaki kişilere göre kişiselleştirilmesini yasaklıyoruz, nokta," dedi. "Bu politikalar gerekli olanın çok ötesine geçiyor ve teknik güvenlik önlemleriyle destekleniyor." ifadelerini kullandı.

İddialar karşısında bir Google sözcüsü yaptığı açıklamada, "Reklamların 18 yaş altındaki kişilere göre kişiselleştirilmesini yasaklıyoruz, nokta," dedi. "Bu politikalar gerekli olanın çok ötesine geçiyor ve teknik güvenlik önlemleriyle destekleniyor." ifadelerini kullandı.

Sözcü, 'Bu güvenlik önlemlerinin burada düzgün çalıştığını doğruladık,' diye ekledi. 'Ayrıca satış temsilcilerine, reklam verenlerin veya ajansların politikalarımızı aşmaya çalışan kampanyalar yürütmesine yardımcı olmamaları gerektiğini pekiştirmek için ek önlemler alacağız.' diyerek konuya ilişkin hassasiyetlerini vurguladı.

Meta sözcüsü ise şirket politikası gereği, "uygulamalarımızı gençlere arkadaşlarıyla bağlantı kurabilecekleri, topluluk bulabilecekleri ve ilgi alanlarını keşfedebilecekleri bir yer olarak pazarlama konusunda açık olduğunu" söyledi.

Meta sözcüsü ise şirket politikası gereği, "uygulamalarımızı gençlere arkadaşlarıyla bağlantı kurabilecekleri, topluluk bulabilecekleri ve ilgi alanlarını keşfedebilecekleri bir yer olarak pazarlama konusunda açık olduğunu" söyledi.

Şirket sözcüsü ayrıca, 'Google'ın 'bilinmeyen' hedefleme seçeneği tüm reklam verenler için kullanılabilir sadece Meta için değil ve uygulamalarımızı diğer platformlarda gençlere nasıl pazarlayacağımız konusunda uyduğumuz net ilkelerimiz var, bunlara ilgi alanları hakkındaki bilgileri reklamlarla hedeflemek için kullanmamak da dahil,' açıklamasında bulundu.

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Rapora göre Google ve Meta'nın bu planı, Kongre milletvekillerinin Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'i 'şirketinin çocukları çevrimiçi zararlardan koruma konusundaki başarısızlığını' sorguladıkları dönemde tasarladığı bildiriliyor.

Rapora göre Google ve Meta'nın bu planı, Kongre milletvekillerinin Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'i 'şirketinin çocukları çevrimiçi zararlardan koruma konusundaki başarısızlığını' sorguladıkları dönemde tasarladığı bildiriliyor.

Hatırlarsanız, Ocak ayında gerçekleşen dramatik duruşmada Zuckerberg, çevrimiçi çocuk cinsel istismarı mağdurlarının ailelerinden alenen özür dilemişti.

Haliyle bu durum, çocukların çevrimiçi güvenliği konusunda daha fazla yasal düzenleme yapılması gerektiği konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Haliyle bu durum, çocukların çevrimiçi güvenliği konusunda daha fazla yasal düzenleme yapılması gerektiği konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Yetkililer ve vatandaşların tepki verdiği süreçte favalar ve yasa tasarılarıyla ilgili yeni düzenlemeler de olması tahmin ediliyor. 

New Mexico eyaleti, çocukları iddia edilen cinsel tacizcilerin temas kurmasından korumadığı iddiasıyla Meta'ya dava açtı.

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