Google ve Meta Yaptıkları Gizli Anlaşmayla YouTube'da 18 Yaş Altını Hedefleyen Instagram Reklamı Yaptı!
Google ve Meta Yaptıkları Gizli Anlaşmayla YouTube'da 18 Yaş Altını Hedefleyen Instagram Reklamı Yaptı!
Kaynak: https://nypost.com/2024/08/08/busines...
Google ve Meta'nın, Instagram'ı tanıtmak amacıyla YouTube'tan reşit olmayan kullanıcılara yönelik reklam yayınlamak üzere gizli bir anlaşma yaptığı iddia edildi. Financial Times'ın haberine göre, bu durum Google'ın kendi reklam politikalarını ihlal ettiği anlamına geliyor: Hedef, 13 ila 17 yaş arası kullanıcılar!
İşte, detaylar...
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Financial Times'ın çarpıcı raporu, 'bilinmeyen' olarak sınıflandırılan ve 13 ila 17 yaş arası kullanıcıları hedefleyen reklam kampanyasını ortaya çıkarıyor!
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Raporda, Google'ın "bilinmeyen" kullanıcı kategorisinin çoğunlukla 18 yaş altındaki kullanıcılardan oluştuğunu bildiği halde reklam kampanyasına izin verdiği belirtiliyor.
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İddialar karşısında bir Google sözcüsü yaptığı açıklamada, "Reklamların 18 yaş altındaki kişilere göre kişiselleştirilmesini yasaklıyoruz, nokta," dedi. "Bu politikalar gerekli olanın çok ötesine geçiyor ve teknik güvenlik önlemleriyle destekleniyor." ifadelerini kullandı.
Meta sözcüsü ise şirket politikası gereği, "uygulamalarımızı gençlere arkadaşlarıyla bağlantı kurabilecekleri, topluluk bulabilecekleri ve ilgi alanlarını keşfedebilecekleri bir yer olarak pazarlama konusunda açık olduğunu" söyledi.
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Rapora göre Google ve Meta'nın bu planı, Kongre milletvekillerinin Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'i 'şirketinin çocukları çevrimiçi zararlardan koruma konusundaki başarısızlığını' sorguladıkları dönemde tasarladığı bildiriliyor.
Haliyle bu durum, çocukların çevrimiçi güvenliği konusunda daha fazla yasal düzenleme yapılması gerektiği konusunu bir kez daha gündeme getirdi.
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