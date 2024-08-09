Google ve Meta Yaptıkları Gizli Anlaşmayla YouTube'da 18 Yaş Altını Hedefleyen Instagram Reklamı Yaptı!

Google'ın reklam gelirlerini artırmak amacıyla bu gizli anlaşmayı yaptığı düşünülüyor. Fakat, söz konusu durumun Google tarafından 2021'den beri uyguladığı iddialar arasında dikkat çekiyor. Bu durumda yıllardır, 18 yaş altı kullanıcıları yaş, cinsiyet veya ilgi alanlarına göre düzenlenen reklamları yasaklayan politika ihlal ediliyor.

Ayrıca TikTok gibi rakip uygulamalara kullanıcı kaybeden Instagram'ın Z kuşağını kazanmak için bu çalışmayı yaptığı da düşünülüyor.