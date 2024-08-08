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YouTube, Yanlış Bilgileri İfşalamaya Hazırlanıyor! Gerçek Ortaya Çıkacak Yeni Özellik Test Edilmeye Başladı!

YouTube, Yanlış Bilgileri İfşalamaya Hazırlanıyor! Gerçek Ortaya Çıkacak Yeni Özellik Test Edilmeye Başladı!

Youtube
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 15:20

YouTube, yanlış bilgileri ortaya çıkaracak yeni özelliğini test ediyor! 'Topluluk notları' özelliği test etmeye hazırlanan davetliler, X üzerinden ekran görüntüsü paylaşarak, son durum hakkında bilgi verdiler. 

İşte, detaylar...

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YouTube, sosyal medya platformu X'in 'Topluluk Notları' özelliğini, videolar için test etmeye başladı.

YouTube, sosyal medya platformu X'in 'Topluluk Notları' özelliğini, videolar için test etmeye başladı.

Yeni özellik sayesinde, yalan ve yanlış bilgiler engellenecek.

İnternetin hızlı viral etkisiyle 'yalan ya da yanlış bilgilerin' yaygınlaşmasının önüne geçecek özellik, platformdaki kullanıcıları uyaracak.

İnternetin hızlı viral etkisiyle 'yalan ya da yanlış bilgilerin' yaygınlaşmasının önüne geçecek özellik, platformdaki kullanıcıları uyaracak.

Tıpkı X'teki gibi YouTube'da da kullanıcılar, 'topluluk notları' ile doğru bilgiye yaklaşacak.

Üçüncü bir şahıs, video hakkında 'yararlı', 'biraz yararlı' ya da 'yararsız' notu düşerse, diğer izleyiciler de bu notu görüntüleyebilecek.

Üçüncü bir şahıs, video hakkında 'yararlı', 'biraz yararlı' ya da 'yararsız' notu düşerse, diğer izleyiciler de bu notu görüntüleyebilecek.

Elbette içeriklerin neden yararlı ya da yararsız bulunduklarına dair açıklamaya da bu alanda yer verilecek. Aslında bu geri dönüşümler sayesinde, YouTube algoritması da eğitilmiş olacak.

YouTube'un yeni özelliğini test eden kullanıcılar, X üzerinden son durumu paylaştı: 'YouTube topluluk notları ekliyor'

YouTube'un yeni özelliğini test eden kullanıcılar, X üzerinden son durumu paylaştı: 'YouTube topluluk notları ekliyor'
twitter.com

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