YouTube, Yanlış Bilgileri İfşalamaya Hazırlanıyor! Gerçek Ortaya Çıkacak Yeni Özellik Test Edilmeye Başladı!
YouTube, Yanlış Bilgileri İfşalamaya Hazırlanıyor! Gerçek Ortaya Çıkacak Yeni Özellik Test Edilmeye Başladı!
YouTube, yanlış bilgileri ortaya çıkaracak yeni özelliğini test ediyor! 'Topluluk notları' özelliği test etmeye hazırlanan davetliler, X üzerinden ekran görüntüsü paylaşarak, son durum hakkında bilgi verdiler.
İşte, detaylar...
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YouTube, sosyal medya platformu X'in 'Topluluk Notları' özelliğini, videolar için test etmeye başladı.
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İnternetin hızlı viral etkisiyle 'yalan ya da yanlış bilgilerin' yaygınlaşmasının önüne geçecek özellik, platformdaki kullanıcıları uyaracak.
Üçüncü bir şahıs, video hakkında 'yararlı', 'biraz yararlı' ya da 'yararsız' notu düşerse, diğer izleyiciler de bu notu görüntüleyebilecek.
YouTube'un yeni özelliğini test eden kullanıcılar, X üzerinden son durumu paylaştı: 'YouTube topluluk notları ekliyor'
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