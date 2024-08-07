En Popüler Roblox Oyunları Hangileri? İşte Dünya Çapında En Çok Oynanan Roblox Oyunları

Murder Mystery 2, oyuncular Masum, Şerif ve Katil olmak üzere üç gruba ayrılır. Silahsızlar, katilden kaçan Masumlar, kanıtları toplayanlar Şerifler ve Kattiler... Bu oyunda; Katilden kaçan Masum, Şeriften kaçan Katil ya da Katili yakalayan Şerif olmak mümkün.