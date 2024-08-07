En Popüler Roblox Oyunları Hangileri? İşte Dünya Çapında En Çok Oynanan Roblox Oyunları
En Popüler Roblox Oyunları Hangileri? İşte Dünya Çapında En Çok Oynanan Roblox Oyunları
Kaynak: https://www.statista.com/statistics/1...
Dünya çapında milyonlarca oyuncuya sahip olan Roblox'a erişim engeli geldi! Engelin ardından platformun popüler oyunları ise merak konusu oldu. Peki, Roblox'un en popüler oyunları hangileri?
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2004 yılında kurulan ve 2006'da kullanıcıyla buluşan dünyaca ünlü çevrimiçi oyun ve oyun geliştirme platformu Roblox'un en popüler oyunlarını tanıyalım!
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1. Brookhaven RP
2. Adopt Me!
3. Blox Fruits
4. Tower of Hell
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5. MeepCity
6. Murder Mystery 2
7. Piggy
8. Royale High
9. BedWars
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10. Pet Simulator X!
İşte, 2024 yılının Temmuz ayı itibarıyla statista adlı istatistik platformunda listelenen dünya çapında tüm zamanların en çok oynanan Roblox oyunları!
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