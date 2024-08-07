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En Popüler Roblox Oyunları Hangileri? İşte Dünya Çapında En Çok Oynanan Roblox Oyunları

En Popüler Roblox Oyunları Hangileri? İşte Dünya Çapında En Çok Oynanan Roblox Oyunları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 23:35

Dünya çapında milyonlarca oyuncuya sahip olan Roblox'a erişim engeli geldi! Engelin ardından platformun popüler oyunları ise merak konusu oldu. Peki, Roblox'un en popüler oyunları hangileri?

Kaynak: https://www.statista.com/statistics/1...
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2004 yılında kurulan ve 2006'da kullanıcıyla buluşan dünyaca ünlü çevrimiçi oyun ve oyun geliştirme platformu Roblox'un en popüler oyunlarını tanıyalım!

2004 yılında kurulan ve 2006'da kullanıcıyla buluşan dünyaca ünlü çevrimiçi oyun ve oyun geliştirme platformu Roblox'un en popüler oyunlarını tanıyalım!

2024 yılının Temmuz ayı itibarıyla dünya çapında tüm zamanların en çok oynanan Roblox oyunları Statista tarafından listelendi. 1,5 milyondan fazla istatistik, tahmin ve rapora erişim sağlayan istatistik platformuna göre, Roblox'un en popülerlerini keşfediyoruz. 

İşte karşınızda, oyun tutkunlarının platformdaki binlerce oyun arasından tercihleri 👇

Roblox Nedir?

1. Brookhaven RP

1. Brookhaven RP

Brookhaven RP, hayali bir şehrin ortasında başladığınız bir oyun. Büyük bir haritada çeşitli aktivitelere katılmanızı sağlayan bir rol yapma oyunudur.

2. Adopt Me!

2. Adopt Me!

Adopt Me, oyunculara sanal evcil hayvanlar sahiplenme imkanı sunan bir çevrimiçi oyundur. Oyun boyunca, sanal evcil hayvanların bakımını ve büyüme sürecini doğru yönetmeniz şart.

3. Blox Fruits

3. Blox Fruits

Blox Fruits, dövüş ve keşif gibi etkinliklerin yer aldığı bir oyundur. Oyuncular, sanal bir evrende çeşitli adalarda dolaşarak düşmanlarıyla mücadele ederler ve savaşlar sonucunda yeteneklerini geliştirmelerini sağlayan eşyalar toplarlar.

4. Tower of Hell

4. Tower of Hell

Tower of Hell, merdivenlerden tırmanarak, lazerlerden kaçarak ve etrafta zıplayarak zirveye ulaşmaya çalıştığınız bir parkur oyunudur.

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5. MeepCity

5. MeepCity

MeepCity, 'alexnewton' tarafından geçiltirilen popüler bir RPG oyunudur. 2016 yılında piyasaya sürülen evcil hayvanları ziyaret edebilir, balık tutabilir, evinizi dekore edebilir, para kazanabilirsiniz.

6. Murder Mystery 2

6. Murder Mystery 2

Murder Mystery 2, oyuncular Masum, Şerif ve Katil olmak üzere üç gruba ayrılır. Silahsızlar, katilden kaçan Masumlar, kanıtları toplayanlar Şerifler ve Kattiler... Bu oyunda; Katilden kaçan Masum, Şeriften kaçan Katil ya da Katili yakalayan Şerif olmak mümkün.

7. Piggy

7. Piggy

Piggy, geliyor kaçın. Piggy adında bir domuzdan kaçarak oynanan oyunda, yakalanmadan gizli ipuçlarını bulmalı ve Piggy'i alt etmelisiniz.

8. Royale High

8. Royale High

Royale High, okul temalı bir rol yapma oyunudur. Kökleri Winx Club'a dayanan oyun, callmehbob tarafından 2017 yılında geliştirildi.

9. BedWars

9. BedWars

BedWars, karşı adadaki oyunculara karşı bir yatak kırma mücadelesi! İlk olarak Minecraft minigame olarak tasarlanan oyun, Roblox'un en popülerleri arasında.

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10. Pet Simulator X!

10. Pet Simulator X!

Pet Simulator X, listede yerini alan bir diğer evcil hayvan oyunu Adopt Me ile benzer bir oyunla daha karşınızdayız. Bu oyuna, evcil hayvan simülatörü de diyebilirsiniz.

İşte, 2024 yılının Temmuz ayı itibarıyla statista adlı istatistik platformunda listelenen dünya çapında tüm zamanların en çok oynanan Roblox oyunları!

İşte, 2024 yılının Temmuz ayı itibarıyla statista adlı istatistik platformunda listelenen dünya çapında tüm zamanların en çok oynanan Roblox oyunları!

Listenin bir numarası Brookhaven, Temmuz 2024 itibarıyla 50 milyardan fazla ziyaret ile tüm zamanların en popüler Roblox oyunu oldu. 

İkinci sırada yer alan 'evcil hayvan simülatörü' Adopt Me ise 36,7 milyar ziyaretçiyle rakibini yakında takip etti.

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