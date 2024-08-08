TikTok Hangi Ülkelerde Yasaklı? Türkiye'de Instagram'dan Sonra TikTok'un da Yasaklanması Tartışılıyor!
TikTok Hangi Ülkelerde Yasaklı? Türkiye'de Instagram'dan Sonra TikTok'un da Yasaklanması Tartışılıyor!
Çinli ByteDance şirketine ait sosyal medya platformu TikTok, dünyanın pek çok ülkesinde yasaklı listesinde yer alıyor. Dünya çapında tartışmaların merkezinde yer alan video uygulaması kimi ülkeler siber güvenlik nedeniyle yasaklarken, kimi ülkelerde ahlaki değerler nedeniyle yasaklı. Peki, TikTok hangi ülkelerde yasaklı?
İşte, detaylar...
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Instagram'a getirilen erişim yasağının ardından TikTok da tartışmaların merkezinde: 'Sıradaki TikTok mu?'
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Amerika Birleşik Devletleri
Azerbaycan
İngiltere
Norveç
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Hollanda
Avustralya
Danimarka
Yeni Zelanda
Kanada
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Belçika
Tayvan
Pakistan
Afganistan
Nepal
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Hindistan
Çin
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