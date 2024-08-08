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TikTok Hangi Ülkelerde Yasaklı? Türkiye'de Instagram'dan Sonra TikTok'un da Yasaklanması Tartışılıyor!

TikTok Hangi Ülkelerde Yasaklı? Türkiye'de Instagram'dan Sonra TikTok'un da Yasaklanması Tartışılıyor!

Instagram Sosyal Medya Tiktok
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 14:56

Çinli ByteDance şirketine ait sosyal medya platformu TikTok, dünyanın pek çok ülkesinde yasaklı listesinde yer alıyor. Dünya çapında tartışmaların merkezinde yer alan video uygulaması kimi ülkeler siber güvenlik nedeniyle yasaklarken, kimi ülkelerde ahlaki değerler nedeniyle yasaklı. Peki, TikTok hangi ülkelerde yasaklı? 

İşte, detaylar...

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Instagram'a getirilen erişim yasağının ardından TikTok da tartışmaların merkezinde: 'Sıradaki TikTok mu?'

Instagram'a getirilen erişim yasağının ardından TikTok da tartışmaların merkezinde: 'Sıradaki TikTok mu?'

2 Ağustos sabahı BTK tarafından erişim engeli getirilen Instagram ve Roblox'un ardından gözler TikTok'un üzerinde. 

Türkiye'de TikTok yasaklanmalı mı, yoksa yasaklanmamalı mı tartışmaları devam ederken, hangi ülkelerde uygulamanın yasaklı olduğu merak edilmeye başladı. 

İşte, TikTok'un yasak olduğu ülkeler... 👇

Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri, yakın zamanda veri güvenliği endişesi ile TikTok'u federal cihazlardan sildirdi. 

Daha sonra 2024 yılının Mart ayında, ABD'nin Temsilciler Meclisi tarafından Çinli Bytedance şirketine TikTok'u satması için 12 aylık süre verildi. Aksi takdirde platformun ülke genelinde yasaklanacağı yasa tasarısına onay veridi.

Azerbaycan

Azerbaycan

Azerbaycan'da da devlet güvenliği gerekçe gösterilerek TikTok, kapatıldı.

İngiltere

İngiltere

Birleşik Krallık hükümeti, 16 Mart 2023 tarihinde önce tüm devlet cihazlarında TikTok'u yasakladı. Daha sonra Hükümet Kabine Ofisi'nin yaptığı güvenlik incelemesi neticesinde Çin Hükümetinin gözetimi endişesiyle uygulamanın yasaklanmasına karar verildi.

Norveç

Norveç

Norveç Parlamentosu da benzer bir kararla önce devlet çalışanlarının telefonlarına yüklenmesini yasakladı. Ardından Adalet Bakanlığı tarafından riskli bulunan TikTok, başkent Oslo ve Bergen'de belediye çalışanlarının telefonlarına yüklemesine izin verilmeyeceği duyuruldu. Mart ayından bu yana iş cihazlarına uygulamanın indirilmesi yasaklandı.

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Hollanda

Hollanda

Pek çok Avrupa Ülkesi gibi Hollanda da siber güvenlik ve casusluk kaygısıyla TikTok'u yasakladı.

Avustralya

Avustralya

Devlet bilgilerine yetkisiz erişimi engellemek adına federal hükümet cihazlarında TikTok uygulaması yasaklandı.

Danimarka

Danimarka

Siber güvenlik gerekçesiyle veri gizliliği riskini göz önünde bulunduran Danimarka Savunma Bakanlığı da benzer bir karar aldı. İş telefonları ve diğer hükümet kurumlarına ait cihazlarda uygulama yasaklandı.

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda

Veri sızdırma, siber tehditler ve gizlilik riskleri Yeni Zelanda'ya da iş cihazlarında yasak kararı aldırttı.

Kanada

Kanada

Kanada da TikTok'u veri ihlallerini önlemek için hükümet tarafından verilen cihazlarda yasakladı.

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Belçika

Belçika

Belçika da siber güvenlik ve gizililik gerekçesiyle, yanlış bilgilerin sızdırılması endişesi ile TikTok'un iş telefonlarında kullanımını yasakladı.

Tayvan

Tayvan

Aralık 2022'de harekete geçen Tayvan, ulusal güvenlik kaygısıyla hükümet kurumlarında TikTok'a erişim sınırlaması getirdi.

Pakistan

Pakistan

Ekim 2020'de Pakistan, 'ahlaksız ve edebe aykırı' içerikler nedeniyle TikTok'u yasakladı.

Afganistan

Afganistan

2022 yılında gençleri zararlı etkilerden korumak için TikTok'a yasak getirildi. Diğer ülkelerden farklı olarak Afganistan'da kültürel ve ahlaki değerleri korumak için erişim yasaklandı.

Nepal

Nepal

Kasım 2023 tarihinde TikTok yasağını açıklayan Nepal ise uygulamanın 'yanlış kullanımı' nedeniyle önlem aldı. Toplumsal uyum ve iyi niyetin bozulduğu düşüncesiyle uygulama kontrol altına alındı.

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Hindistan

Hindistan

2019 yılının Nisan ayında, Madras Yüksek Mahkemesi, 'pornografiyi teşvik ettiği' ve 'uygunsuz içeriklere yer verildiği' gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasına karar verdi.

Çin

Çin

Çinli şirket Bytedance tarafından geliştirilen TikTok, ülkede diğer pek çok sosyal medya platformu gibi yasağa tabi! Fakat burada uygulamanın ikizi Douyin kullanılıyor. Douyin'de uluslararası içeriklere yer verilmiyor. 

Uygulama Kuzey Kore'de de yasaklılar listesinde.

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