Artık Türkiye de Var: Roblox'un Yasak Olduğu Ülkeler!
Artık Türkiye de Var: Roblox'un Yasak Olduğu Ülkeler!
Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından, özellikle çocukların kullandığı çevrim içi oyun sitesi Roblox da engellendi. Bakanlık, Roblox'un çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması açısından engellendiğini belirtti.
Peki başka hangi ülkelerde Roblox yasak?
İşte Roblox'un yasak olduğu ülkeler...
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Wattpad ve Instagram'ın erişime kapatıldığı Türkiye'de son olarak çevrim içi oyun platformu Roblox'a erişim engeli kararı alındı.
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2024 verilerine göre, Roblox'un oyuncularının yüzde 4,43'ünü de Türkler oluşturuyordu.
Roblox, bugüne kadar yalnızca Türkiye'de değil başka ülkelerde de yasaklandı. Kimi ülkelerde ise Roblox yasağı yıllardır sürüyor.
Çin
Guatemala
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Ürdün
Kuzey Kore
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