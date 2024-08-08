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Artık Türkiye de Var: Roblox'un Yasak Olduğu Ülkeler!

Artık Türkiye de Var: Roblox'un Yasak Olduğu Ülkeler!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
08.08.2024 - 14:27

Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından, özellikle çocukların kullandığı çevrim içi oyun sitesi Roblox da engellendi. Bakanlık, Roblox'un çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması açısından engellendiğini belirtti.

Peki başka hangi ülkelerde Roblox yasak?

İşte Roblox'un yasak olduğu ülkeler...

Kaynak

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Wattpad ve Instagram'ın erişime kapatıldığı Türkiye'de son olarak çevrim içi oyun platformu Roblox'a erişim engeli kararı alındı.

Wattpad ve Instagram'ın erişime kapatıldığı Türkiye'de son olarak çevrim içi oyun platformu Roblox'a erişim engeli kararı alındı.

Özellikle küçük çocukların oyunlar oynayarak sosyalleştiği Roblox, dünya çapında oldukça popüler.

2024 verilerine göre, Roblox'un oyuncularının yüzde 4,43'ünü de Türkler oluşturuyordu.

2024 verilerine göre, Roblox'un oyuncularının yüzde 4,43'ünü de Türkler oluşturuyordu.

Euronews'in aktardığına göre, Esports.net verilerinde belirtildiği üzere Türkiye, Roblox oynayan kişi sayısında dünya beşincisi konumundaydı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada Roblox'un 'çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması açısından engellendiği' aktarıldığı.

Roblox, bugüne kadar yalnızca Türkiye'de değil başka ülkelerde de yasaklandı. Kimi ülkelerde ise Roblox yasağı yıllardır sürüyor.

Roblox, bugüne kadar yalnızca Türkiye'de değil başka ülkelerde de yasaklandı. Kimi ülkelerde ise Roblox yasağı yıllardır sürüyor.

Roblox oyuncuları tarafından yönetilen Roblox Wiki topluluğundaki bilgilere göre, Roblox tam 5 ülkede yasaklı.

İşte Roblox'un yasaklı olduğu ülkeler...

Çin

Çin

Yasaklanma sebebi: Anti-komünist propagandalar.

Guatemala

Guatemala

Yasaklanma sebebi: Çocuklar için tehlikeli içerikler.

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Ürdün

Ürdün

Yasaklanma sebebi: Uygunsuz dil kullanımı ve şiddet

Kuzey Kore

Kuzey Kore

Yasaklanma sebebi: Batılı bir platform olması sebebiyle yasaya uygunsuzluk

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