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Küçük Çocuk, Arkadaşlarına Roblox’un Kapandığı Haberini Verdi: 'Arkadaşlar Gitti Güzelim Mallar'

Küçük Çocuk, Arkadaşlarına Roblox’un Kapandığı Haberini Verdi: 'Arkadaşlar Gitti Güzelim Mallar'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.08.2024 - 13:04

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Roblox'un kapatılma haberini sabah saatlerinde arkadaşlarına veren çocuğun görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Küçük çocuk, 'Arkadaşlar gitti güzelim mallar' diyerek sitem etti.

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Milyonlarca küçük yaşta oyuncunun oynadığı Roblox oyununun Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararıyla kapatılmasına tepkiler sürerken, bir çocuğun arkadaşlarına kötü haberi verdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Milyonlarca küçük yaşta oyuncunun oynadığı Roblox oyununun Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararıyla kapatılmasına tepkiler sürerken, bir çocuğun arkadaşlarına kötü haberi verdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Evinin penceresinden bağırarak arkadaşlarına Roblox'un kapatıldığını söyleyen çocuğa, arkadaşları inanmadı.

Evinin penceresinden bağırarak arkadaşlarına Roblox'un kapatıldığını söyleyen çocuğa, arkadaşları inanmadı.

Temin ederek arkadaşlarına haberin doğru olduğunu inandırmaya çalışan çocuk, 'Arkadaşlar gitti güzelim mallar.' diyerek sitem etti.

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