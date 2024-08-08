Küçük Çocuk, Arkadaşlarına Roblox’un Kapandığı Haberini Verdi: 'Arkadaşlar Gitti Güzelim Mallar'

Roblox'un kapatılma haberini sabah saatlerinde arkadaşlarına veren çocuğun görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Küçük çocuk, 'Arkadaşlar gitti güzelim mallar' diyerek sitem etti.
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Milyonlarca küçük yaşta oyuncunun oynadığı Roblox oyununun Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararıyla kapatılmasına tepkiler sürerken, bir çocuğun arkadaşlarına kötü haberi verdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Evinin penceresinden bağırarak arkadaşlarına Roblox'un kapatıldığını söyleyen çocuğa, arkadaşları inanmadı.
Temin ederek arkadaşlarına haberin doğru olduğunu inandırmaya çalışan çocuk, 'Arkadaşlar gitti güzelim mallar.' diyerek sitem etti.
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