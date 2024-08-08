Japonya'daki Depremden Yeni Görüntüler: Sarsıntı Devam Ederken Sakince Konuşup, Güldüler!

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Japonya’nın Miyazaki kenti açıklarında meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı. Deprem dolayısıyla can kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, sosyal medyada deprem anına ilişkin bir görüntü paylaşıldı.
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Depreme AVM'de yakalanan genç kızlar oldukları yere çökerek sakince beklemeye başladı. 7.1'lik sarsıntının şiddeti raflarda bulunan kıyafetlerin sallanma şeklinden anlaşılırken, gençlerin bu anlarda konuşup, güldükleri görüldü. İşte o anlar; 📹
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Japonlar için çok sıradan bir şey deprem. Çok doğal böyle davranmaları. Ne de olsa malzemeden çalmak yok, en ileri teknolojiyi kullanmak var. Zaten 2011 Tōho... Devamını Gör
kesinlikle
Askıdan kıyafetleri düşmüyor bizim ülkemizde koskoca şehir yok oluyor!
bize bundan hafifi gelecek ve facia.