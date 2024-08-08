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Japonya'daki Depremden Yeni Görüntüler: Sarsıntı Devam Ederken Sakince Konuşup, Güldüler!

Japonya'daki Depremden Yeni Görüntüler: Sarsıntı Devam Ederken Sakince Konuşup, Güldüler!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.08.2024 - 11:52

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Japonya'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sarsıntıya bir AVM'de alışveriş yaparken yakalanan genç kızların rahatlığı hayrete düşürdü. Genç kızlar sarsıntı devam ederken konuşmaya ve gülmeye devam etti. 

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Japonya’nın Miyazaki kenti açıklarında meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı. Deprem dolayısıyla can kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, sosyal medyada deprem anına ilişkin bir görüntü paylaşıldı.

Japonya’nın Miyazaki kenti açıklarında meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı. Deprem dolayısıyla can kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, sosyal medyada deprem anına ilişkin bir görüntü paylaşıldı.

Depreme AVM'de yakalanan genç kızlar oldukları yere çökerek sakince beklemeye başladı. 7.1'lik sarsıntının şiddeti raflarda bulunan kıyafetlerin sallanma şeklinden anlaşılırken, gençlerin bu anlarda konuşup, güldükleri görüldü. İşte o anlar; 📹

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Lusitano

Japonlar için çok sıradan bir şey deprem. Çok doğal böyle davranmaları. Ne de olsa malzemeden çalmak yok, en ileri teknolojiyi kullanmak var. Zaten 2011 Tōho... Devamını Gör

Esra

kesinlikle

Ogust

Askıdan kıyafetleri düşmüyor bizim ülkemizde koskoca şehir yok oluyor!

ugur333

bize bundan hafifi gelecek ve facia.