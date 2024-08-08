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Çocuklar Gibi Sevindi: Sahibiyle Birlikte Kaydırağa Binen Köpeğin Mutlu Anları İçinizi Isıtacak

Çocuklar Gibi Sevindi: Sahibiyle Birlikte Kaydırağa Binen Köpeğin Mutlu Anları İçinizi Isıtacak

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.08.2024 - 09:51

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Sahibiyle birlikte dev bir kaydırağa binen köpeğin sevimli anları sosyal medyada gündem oldu. Kaydıraktan kaydıktan sonra çocuklar gibi sevinen köpeğin mutluluğu izleyenleri gülümsetti. 

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Bir hizmet köpeğinin, sahibiyle birlikte dev bir kaydıraktan kaydığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Bir hizmet köpeğinin, sahibiyle birlikte dev bir kaydıraktan kaydığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Sahibini kucağında heyecan verici bir deneyim yaşayan köpeğin kaydıraktan indikten sonra çocuklar gibi sevindiği anlar izleyenleri gülümsetti. İşte o görüntüler; 📹

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