İlber Ortaylı'nın Sığınmacı Meselesi ve Son Yaşanan Bayrak Yakma Olayları Hakkında Yaptığı Yorum Gündem Oldu

İlber Ortaylı'nın KAFA Tv isimli YouTube kanalında Candaş Tolga Işık'la birlikte gerçekleştirdiği 'Cahille Sohbeti Kestim' isimli programı mutlaka biliyorsunuzdur. Kendisine programda hem gündemle hem de tarihle ilgili sorular soruluyor ve yorumları alınıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ortaylı'ya son programda, sığınmacı meselesi ve geçtiğimiz haftalarda yaşanan, bayrakların yakılmasına kadar giden olaylar hakkındaki yorumları soruldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bu nüfusla Türkiye'nin bağdaşması mümkün değil." diyen Ortaylı sığınmacılara verilen sağlık hizmetleri ve geri dönüş süreci ile ilgili de yorumda bulundu.
İşte o sözler;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın