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İlber Ortaylı'nın Sığınmacı Meselesi ve Son Yaşanan Bayrak Yakma Olayları Hakkında Yaptığı Yorum Gündem Oldu

İlber Ortaylı'nın Sığınmacı Meselesi ve Son Yaşanan Bayrak Yakma Olayları Hakkında Yaptığı Yorum Gündem Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 09:33

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İlber Ortaylı'nın KAFA Tv isimli YouTube kanalında Candaş Tolga Işık'la birlikte gerçekleştirdiği 'Cahille Sohbeti Kestim' isimli programı mutlaka biliyorsunuzdur. Kendisine programda hem gündemle hem de tarihle ilgili sorular soruluyor ve yorumları alınıyor.

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Ortaylı'ya son programda, sığınmacı meselesi ve geçtiğimiz haftalarda yaşanan, bayrakların yakılmasına kadar giden olaylar hakkındaki yorumları soruldu.

Ortaylı'ya son programda, sığınmacı meselesi ve geçtiğimiz haftalarda yaşanan, bayrakların yakılmasına kadar giden olaylar hakkındaki yorumları soruldu.

"Bu nüfusla Türkiye'nin bağdaşması mümkün değil." diyen Ortaylı sığınmacılara verilen sağlık hizmetleri ve geri dönüş süreci ile ilgili de yorumda bulundu.

"Bu nüfusla Türkiye'nin bağdaşması mümkün değil." diyen Ortaylı sığınmacılara verilen sağlık hizmetleri ve geri dönüş süreci ile ilgili de yorumda bulundu.

İşte o sözler;

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