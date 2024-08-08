İlber Ortaylı'nın Sığınmacı Meselesi ve Son Yaşanan Bayrak Yakma Olayları Hakkında Yaptığı Yorum Gündem Oldu

Merakla Beklenen 'Alien: Romulus' Filminin Tanıtım Şovu İzleyenleri Korkutmaya Yetti

"Ama Yine İyi İlerledim" Sözleriyle Bir Dönem Fenomen Olan Poyraz da Roblox'un Kapanmasına Tepki Gösterdi

Olimpiyat Gururumuz Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan Atıcılık Takımı ile Birlikte Anıtkabir’i Ziyaret Etti

Amerika'da Bir Köpek Pil ile Oyun Oynarken Yangın Çıkmasına Sebep Oldu!

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Güney Kore'de Yaşayan Bir Türk Orada da Gündem Olan Yusuf Dikeç Hakkında Yapılan Yorumları Okudu