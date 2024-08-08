Ortalığı Birbirine Kattı: Serinlemek isteyen İnek Havuza Daldı

Muhteşem manzaraya karşı yüzen çocukların bulunduğu havuza atlayan ineğin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. İneğin kendilerine doğru yüzdüğünü gören çocuklar havuzdan çıkarken, ineğin havuzdan çıkma çabası ise sonuçsuz kaldı.
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Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde ormanlık alanın içerisinde bulunan havuzun yanına gelen bir inek tereddüt ederek suya yaklaştı. Bu esnada ayağı kayan inek suya doğru atladı.
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İneğin suya atladığını gören çocuklar hızla suyun içinden çıkarken, ineğin sudan çıkma denemesi ise sonuçsuz kaldı. İzleyenleri gülümseten görüntülere ise sosyal medyada çok sayıda Türk kullanıcıdan yorum geldi.
Yüksek sıcaklarda tatile gidemediğini söyleyen sosyal medya kullanıcıları, ineğin yaptığı atlayışı yapamamaktan dert yandı.
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