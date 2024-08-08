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Paris Polisi, Olimpiyat Halkaları Yanındaki Evsiz Çadırlarını Dağıttı

Paris Polisi, Olimpiyat Halkaları Yanındaki Evsiz Çadırlarını Dağıttı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.08.2024 - 10:50

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Paris 2024 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Fransa, Olimpiyat halkaları simgesinin yanında bulunan evsizler kampını polisler dağıttı. 

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Fransa'nın Başkenti Paris'te olimpiyat heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Fransız polisi Olimpiyat halkalarının bulunduğu meydana müdahalede bulundu.

Fransa'nın Başkenti Paris'te olimpiyat heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Fransız polisi Olimpiyat halkalarının bulunduğu meydana müdahalede bulundu.

Evsizlerin çadırını boşaltan polis ekipleri, geniş önlemler altında çadırları toplayıp kamyona yükleyerek alanı tahliye etti.

Evsizlerin çadırını boşaltan polis ekipleri, geniş önlemler altında çadırları toplayıp kamyona yükleyerek alanı tahliye etti.

İşte o görüntüler; 📹

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