Paris Polisi, Olimpiyat Halkaları Yanındaki Evsiz Çadırlarını Dağıttı

Paris 2024 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Fransa, Olimpiyat halkaları simgesinin yanında bulunan evsizler kampını polisler dağıttı.
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Fransa'nın Başkenti Paris'te olimpiyat heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Fransız polisi Olimpiyat halkalarının bulunduğu meydana müdahalede bulundu.
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Evsizlerin çadırını boşaltan polis ekipleri, geniş önlemler altında çadırları toplayıp kamyona yükleyerek alanı tahliye etti.
İşte o görüntüler; 📹
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burjuva hukuku