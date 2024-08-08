Paris Polisi, Olimpiyat Halkaları Yanındaki Evsiz Çadırlarını Dağıttı

Ülkesine İlk Kez Altın Madalya Kazandıran Kazakistanlı Judocu Yeldos Smetov Omuzlarda Taşındı

İlber Ortaylı'nın Sığınmacı Meselesi ve Son Yaşanan Bayrak Yakma Olayları Hakkında Yaptığı Yorum Gündem Oldu