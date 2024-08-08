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Japonya'da İki Büyük Deprem Meydana Geldi! 6.9 ve 7.1 Büyüklüğündeki Depremler Tsunamiye Neden Olabilir

Japonya'da İki Büyük Deprem Meydana Geldi! 6.9 ve 7.1 Büyüklüğündeki Depremler Tsunamiye Neden Olabilir

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 11:25 Son Güncelleme: 08.08.2024 - 12:00

Japonya'da peş peşe iki büyük deprem meydana geldi! Ülkede tsunami uyarısı verildi. Bazı bölgelerde tren seferleri durduruldu, Kagoşima'daki Sendai Nükleer Santrali'nden de haber geldi. 

İşte, depremin ilk görüntüleri...

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Japonya'da ard arda gelen sarsıntılar endişe verdi! Biri 6.9 diğeri 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından ülkede tsunami uyarısı verildi.

Japonya'da ard arda gelen sarsıntılar endişe verdi! Biri 6.9 diğeri 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından ülkede tsunami uyarısı verildi.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan ilk açıklamalara göre, Miyazaki eyaleti açıklarındaki depremin derinliği 33 kilometre (20 mil) olarak belirlendi. İlk depremin ardından meydan gelen ikinci depremin ise 25 kilometre derinlikte olduğu söylendi.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan ilk açıklamalara göre, Miyazaki eyaleti açıklarındaki depremin derinliği 33 kilometre (20 mil) olarak belirlendi. İlk depremin ardından meydan gelen ikinci depremin ise 25 kilometre derinlikte olduğu söylendi.

NHK yayıncısının bildirdiğine habere göre, Kyushu ve Shikoku adalarındaki bazı kıyı bölgelerine bir metreye kadar büyüklükte tsunamilerin ulaşması bekleniyor veya ulaştı.

7.1 büyüklüğündeki depremin ilk görüntüleri gelmeye başladı!

Kyuşu bölgesinde tren seferleri durduruldu, Kagoşima'daki Sendai Nükleer Santrali'nde ise herhangi bir sorun meydana gelmediği bildirildi.

Kyuşu bölgesinde tren seferleri durduruldu, Kagoşima'daki Sendai Nükleer Santrali'nde ise herhangi bir sorun meydana gelmediği bildirildi.

Milyonlarca insanın yaşadığı ülkede depremin hasara neden olduğu bilgisi sosyal medyada yer alsa da henüz, can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair bilgi bulunmuyor.

İşte, Japonya'nın 5 şehrine etki edebilecek tsunami uyarısı: "Sudan ÇIKIN ve kıyı bölgelerini hemen terk edin!"

İşte, Japonya'nın 5 şehrine etki edebilecek tsunami uyarısı: "Sudan ÇIKIN ve kıyı bölgelerini hemen terk edin!"
twitter.com

【#TSUNAMI Uyarısı Yayımlandı】

Japonya'nın aşağıdaki kıyı bölgeleri için bir Tsunami Uyarısı yayımlandı:

  • Miyazaki Şehri

  • Oita Şehri

  • Kagoshima Şehri

  • Kochi Şehri

  • Ehime Şehri

Sudan ÇIKIN ve kıyı bölgelerini hemen terk edin.

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