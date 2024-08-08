Japonya'da İki Büyük Deprem Meydana Geldi! 6.9 ve 7.1 Büyüklüğündeki Depremler Tsunamiye Neden Olabilir
Japonya'da İki Büyük Deprem Meydana Geldi! 6.9 ve 7.1 Büyüklüğündeki Depremler Tsunamiye Neden Olabilir
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Japonya'da ard arda gelen sarsıntılar endişe verdi! Biri 6.9 diğeri 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından ülkede tsunami uyarısı verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan ilk açıklamalara göre, Miyazaki eyaleti açıklarındaki depremin derinliği 33 kilometre (20 mil) olarak belirlendi. İlk depremin ardından meydan gelen ikinci depremin ise 25 kilometre derinlikte olduğu söylendi.
7.1 büyüklüğündeki depremin ilk görüntüleri gelmeye başladı!
Kyuşu bölgesinde tren seferleri durduruldu, Kagoşima'daki Sendai Nükleer Santrali'nde ise herhangi bir sorun meydana gelmediği bildirildi.
İşte, Japonya'nın 5 şehrine etki edebilecek tsunami uyarısı: "Sudan ÇIKIN ve kıyı bölgelerini hemen terk edin!"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın