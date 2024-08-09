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Samsung 1 Milyon Dolar Değerinde Güvenlik Hata Avı Programı Başlattı!

Samsung 1 Milyon Dolar Değerinde Güvenlik Hata Avı Programı Başlattı!

Samsung
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 10:00

Samsung servet değerinde hata avı başlattı! Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yazılımındaki güvenlik açıklarını bulan herkese 1 milyon dolar teklif ediyor! 

İşte, detaylar...

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Samsung bir kez daha hata avı ödül programı başlattı. Bu kez ödül: 1 milyon dolar!

Samsung bir kez daha hata avı ödül programı başlattı. Bu kez ödül: 1 milyon dolar!

Dünya devinden, mobil cihazlarındaki güvenlik açıklarına ilişkin araştırmaları destekleyecek yeni bir program geldi. Tüm dünyadaki araştırmaların dikkatini çeken program kapsamında yerel yürütme ödülleri 300.000 Amerikan doları civarındayken, uzaktan kod yürütme (RCE) için 1 milyon dolar ödül verilecek.

'Önemli Senaryo Güvenlik Açığı Programı (ISVP)' kapsamında, mobil cihazların kilidini açma, veri çıkarma ve cihaz koruma atlama gibi güvenlik açısından son derece önemli konularda istismarlar aranacak.

'Önemli Senaryo Güvenlik Açığı Programı (ISVP)' kapsamında, mobil cihazların kilidini açma, veri çıkarma ve cihaz koruma atlama gibi güvenlik açısından son derece önemli konularda istismarlar aranacak.

En büyük ödüller, kalıcı güvenlik açıkları ve 0 tıklamalı sorunlar karşısında verilecek. 

Daha düşük ödeme yapılacak olan diğer ödüller ise resmi olmayan bir pazar yerinden veya saldırgan sunucusundan uzaktan keyfi uygulama yüklemesi durumunda verilecek. Uygulama Galaxy Store'dan yüklenirse ödül 60 bin dolar, diğer uygulamalardan olursa 100 bin dolar değerinde ödül söz konusu olacak.

Ödül almaya hak kazandıran raporun, Samsung'un son güvenlik güncellemesini çalıştıran ana cihaz modellerinde özel izinler olmadan tutarlı bir şekilde çalışması ve açık bir şekilde istismar durumu yaratması gerekiyor.

Ödül almaya hak kazandıran raporun, Samsung'un son güvenlik güncellemesini çalıştıran ana cihaz modellerinde özel izinler olmadan tutarlı bir şekilde çalışması ve açık bir şekilde istismar durumu yaratması gerekiyor.

2017 yılından beri programı düzenleyen Samsung bugüne kadar 4.9 milyon dolar ödedi.

2017 yılından beri programı düzenleyen Samsung bugüne kadar 4.9 milyon dolar ödedi.

Güney Koreli dünya devi, son olarak 2023 yılındaki ödül programı kapsamında programa katılan 113 güvenlik araştırmacısına 827.925 dolar ödemişti.

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