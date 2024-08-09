Samsung 1 Milyon Dolar Değerinde Güvenlik Hata Avı Programı Başlattı!

En büyük ödüller, kalıcı güvenlik açıkları ve 0 tıklamalı sorunlar karşısında verilecek.

Daha düşük ödeme yapılacak olan diğer ödüller ise resmi olmayan bir pazar yerinden veya saldırgan sunucusundan uzaktan keyfi uygulama yüklemesi durumunda verilecek. Uygulama Galaxy Store'dan yüklenirse ödül 60 bin dolar, diğer uygulamalardan olursa 100 bin dolar değerinde ödül söz konusu olacak.