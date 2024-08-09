Samsung 1 Milyon Dolar Değerinde Güvenlik Hata Avı Programı Başlattı!
Samsung 1 Milyon Dolar Değerinde Güvenlik Hata Avı Programı Başlattı!
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Samsung bir kez daha hata avı ödül programı başlattı. Bu kez ödül: 1 milyon dolar!
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'Önemli Senaryo Güvenlik Açığı Programı (ISVP)' kapsamında, mobil cihazların kilidini açma, veri çıkarma ve cihaz koruma atlama gibi güvenlik açısından son derece önemli konularda istismarlar aranacak.
Ödül almaya hak kazandıran raporun, Samsung'un son güvenlik güncellemesini çalıştıran ana cihaz modellerinde özel izinler olmadan tutarlı bir şekilde çalışması ve açık bir şekilde istismar durumu yaratması gerekiyor.
2017 yılından beri programı düzenleyen Samsung bugüne kadar 4.9 milyon dolar ödedi.
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