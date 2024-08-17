'Longlegs' ile Sinema Dünyasında Çok Konuşulan Nicolas Cage Bu Sefer de Biyografi Filminde Rol Alacak!
'Longlegs' ile Sinema Dünyasında Çok Konuşulan Nicolas Cage Bu Sefer de Biyografi Filminde Rol Alacak!
Sinema dünyasının en popüler oyuncularından biri olan Nicolas Cage'in hali hazırda 7 projesi var. Bu projelerden birisi de Amerikan futbolunun efsane ismi olarak nitelendirilen John Madden'ın biyografik filmi. Detaylar içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Longlegs' filmindeki seri katil rolüyle şu sıralar dillerden düşmeyen Nicolas Cage, bir film bitmeden diğerini çekmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
60 yaşındaki Oscar ödüllü ünlü oyuncu şimdilerde Amerikan futbolunun efsane ismi olarak nitelendirilen John Madden'ın biyografik filminde rol alacak.
Nicolas Cage filmde 2021 yılında 85 yaşında hayatını kaybeden John Madden'i canlandıracak.
Film, Oakland Raiders tarafından emekliliğe zorlanan eski NFL baş antrenörü John Madden'in dünyanın ilk futbol video oyununu inşa ederek solmakta olan adını yeniden kurtarmak için bir Harvard programcısıyla iş birliği yapmasını konu alacak.
Filmin yönetmen koltuğunda 'Silver Linings Playbook', 'American Hustle' ve son olarak 2022 yılında 'Amsterdam' filmini çeken David Owen Russell oturacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapım aşamasında 7 projesi olan Nicolas Cage'in 'The Gunslingers' adlı western türündeki filmi de 2025 yılında vizyona girecek. Siz oyuncunun bu üretkenliğine ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Son çektiği korku filmi çok iyi..