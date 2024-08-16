Sinema Dünyasında Kasırga Gibi Esen Twisters'ın Yıldızı Filmdeki Öpüşme Sahnesi Hakkında Konuştu

'Aranızda Daisy Edgar-Jones'u öpebildiğim kamera arkası görüntülerini görenler vardır. Biz sette harika vakit geçirdik ve ben bu filmle çok gurur duyuyorum. Hayranların tepkilerini kişisel algılıyorum. Öpüşelim ya da öpüşmeyelim bence bu filmle herkes kazandı' dedi.