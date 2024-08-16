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Sinema Dünyasında Kasırga Gibi Esen Twisters'ın Yıldızı Filmdeki Öpüşme Sahnesi Hakkında Konuştu

Sinema Dünyasında Kasırga Gibi Esen Twisters'ın Yıldızı Filmdeki Öpüşme Sahnesi Hakkında Konuştu

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 14:50

Twisters filmiyle sinema dünyasında kasırga gibi esen Glen Powell, filmden çıkarılan öpüşme sahnesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Detaylar içerikte!

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Glen Powell ve Daisy Edgar-Jones'un başrolde oynadığı Twisters (Kasırgalar) filmi vizyona girdiği ilk günden itibaren çok konuşulan bir yapım.

Glen Powell ve Daisy Edgar-Jones'un başrolde oynadığı Twisters (Kasırgalar) filmi vizyona girdiği ilk günden itibaren çok konuşulan bir yapım.

1996 yapımı Twister'ın (Kasırga) devamı niteliğinde olan film, eskiden bir kasırga kovalayıcısı ve meteorolog olan Kate Carter'ın yeni bir ekip ve yeni teknolojilerle çalışmak için Oklahoma'ya dönmesini konu alıyor.

1996 yapımı Twister'ın (Kasırga) devamı niteliğinde olan film, eskiden bir kasırga kovalayıcısı ve meteorolog olan Kate Carter'ın yeni bir ekip ve yeni teknolojilerle çalışmak için Oklahoma'ya dönmesini konu alıyor.

Kate, Oklahoma'da Powell'ın canlandırdığı fırtına avcısı Tyler'la karşılaşıyor. Film boyunca sosyal medya ünlüsü Tyler ile Kate arasındaki romantik gerilim tırmanıyor.

Kate, Oklahoma'da Powell'ın canlandırdığı fırtına avcısı Tyler'la karşılaşıyor. Film boyunca sosyal medya ünlüsü Tyler ile Kate arasındaki romantik gerilim tırmanıyor.

Buradan sonrası filmi izlemeyenler için spoiler olabilir. Şimdiden uyaralım. Ancak bu tırmanış bir öpücükle son bulmadı. Tabii izleyenler bu konuda hayal kırıklığına uğradı. Zira filmi izleyen pek çok kişi Glen Powell ile Daisy Edgar-Jones'un öpüşmelerini bekliyordu.

Buradan sonrası filmi izlemeyenler için spoiler olabilir. Şimdiden uyaralım. Ancak bu tırmanış bir öpücükle son bulmadı. Tabii izleyenler bu konuda hayal kırıklığına uğradı. Zira filmi izleyen pek çok kişi Glen Powell ile Daisy Edgar-Jones'un öpüşmelerini bekliyordu.

Geçtiğimiz günlerde Twisters'ın yıldızı Glen Powell, sahnesi çekilen ancak filmde yer almayan öpüşme sahnesiyle ilgili bir açıklama yaptı. ScreenRant'e verdiği röportajda konuşan Powell,

'Aranızda Daisy Edgar-Jones'u öpebildiğim kamera arkası görüntülerini görenler vardır. Biz sette harika vakit geçirdik ve ben bu filmle çok gurur duyuyorum. Hayranların tepkilerini kişisel algılıyorum. Öpüşelim ya da öpüşmeyelim bence bu filmle herkes kazandı' dedi.

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Yönetmen Lee Isaac Chung, Twisters filminde öpüşme sahnesini çekmiş ama sonradan filme eklemekten vazgeçmişti. Yönetmen yaptığı açıklamada karakterlerin öpüşmesini isteyenler varsa bunu kendileri hayal etsin demişti.

Yönetmen Lee Isaac Chung, Twisters filminde öpüşme sahnesini çekmiş ama sonradan filme eklemekten vazgeçmişti. Yönetmen yaptığı açıklamada karakterlerin öpüşmesini isteyenler varsa bunu kendileri hayal etsin demişti.

Siz Glen Powell ve Daisy Edgar-Jones'un başrolde oynadığı filmi izlediniz mi? Düşünceleriniz neler? Yorumlara buyrun...

Bonus olarak işte silinmiş o sahne:

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levent ay

Aşk'da olmasın üstad bizde onu görmeyelim çokta önemli bir sahne yada bisey degilmiş