Sinema Dünyasında Kasırga Gibi Esen Twisters'ın Yıldızı Filmdeki Öpüşme Sahnesi Hakkında Konuştu
Sinema Dünyasında Kasırga Gibi Esen Twisters'ın Yıldızı Filmdeki Öpüşme Sahnesi Hakkında Konuştu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Glen Powell ve Daisy Edgar-Jones'un başrolde oynadığı Twisters (Kasırgalar) filmi vizyona girdiği ilk günden itibaren çok konuşulan bir yapım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1996 yapımı Twister'ın (Kasırga) devamı niteliğinde olan film, eskiden bir kasırga kovalayıcısı ve meteorolog olan Kate Carter'ın yeni bir ekip ve yeni teknolojilerle çalışmak için Oklahoma'ya dönmesini konu alıyor.
Kate, Oklahoma'da Powell'ın canlandırdığı fırtına avcısı Tyler'la karşılaşıyor. Film boyunca sosyal medya ünlüsü Tyler ile Kate arasındaki romantik gerilim tırmanıyor.
Buradan sonrası filmi izlemeyenler için spoiler olabilir. Şimdiden uyaralım. Ancak bu tırmanış bir öpücükle son bulmadı. Tabii izleyenler bu konuda hayal kırıklığına uğradı. Zira filmi izleyen pek çok kişi Glen Powell ile Daisy Edgar-Jones'un öpüşmelerini bekliyordu.
Geçtiğimiz günlerde Twisters'ın yıldızı Glen Powell, sahnesi çekilen ancak filmde yer almayan öpüşme sahnesiyle ilgili bir açıklama yaptı. ScreenRant'e verdiği röportajda konuşan Powell,
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yönetmen Lee Isaac Chung, Twisters filminde öpüşme sahnesini çekmiş ama sonradan filme eklemekten vazgeçmişti. Yönetmen yaptığı açıklamada karakterlerin öpüşmesini isteyenler varsa bunu kendileri hayal etsin demişti.
Siz Glen Powell ve Daisy Edgar-Jones'un başrolde oynadığı filmi izlediniz mi? Düşünceleriniz neler? Yorumlara buyrun...
Bonus olarak işte silinmiş o sahne:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Aşk'da olmasın üstad bizde onu görmeyelim çokta önemli bir sahne yada bisey degilmiş