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'The Last of Us' Dizisinin Oyuncusu Hayranlar Tarafından Zorbalanınca Sette Güvenlik Önlemi Alındı

'The Last of Us' Dizisinin Oyuncusu Hayranlar Tarafından Zorbalanınca Sette Güvenlik Önlemi Alındı

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
17.08.2024 - 19:27 Son Güncelleme: 17.08.2024 - 19:48

HBO'nun ikinci sezonu merakla beklenen The Last of Us' dizisinin setinde Abby karakterini canlandıran oyuncu hayranlar tarafından zorbalığa uğramakla tehdit aldında. Bu yüzden sette güvenlik önlemleri artırıldı. Detaylar içerikte!

Uyarı: Yorumlar spoiler içerebilir.

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Başrollerinde Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in oynadığı HBO dizisi 'The Last of Us' dizisi ikinci sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Başrollerinde Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in oynadığı HBO dizisi 'The Last of Us' dizisi ikinci sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin ikinci sezonunda kadrosuna, sevdiği birinin intikamını almak isteyen Abby rolünü oynayan Kaitlyn Dever da katıldı ancak ünlü oyuncunun bu yüzden başı bu aralar dertte.

Dizinin ikinci sezonunda kadrosuna, sevdiği birinin intikamını almak isteyen Abby rolünü oynayan Kaitlyn Dever da katıldı ancak ünlü oyuncunun bu yüzden başı bu aralar dertte.

Independent'ta yer alan habere göre video oyunundan uyarlanan dizide Kaitlyn Dever'ın canlandırdığı Abby karakterine yönelik hayran nefreti baş gösterdi. Dizinin çekimleri sırasında Kaitlyn Dever, set güvenliği tarafından ekstra koruma altına alındı.

Independent'ta yer alan habere göre video oyunundan uyarlanan dizide Kaitlyn Dever'ın canlandırdığı Abby karakterine yönelik hayran nefreti baş gösterdi. Dizinin çekimleri sırasında Kaitlyn Dever, set güvenliği tarafından ekstra koruma altına alındı.

'The Last of Us' dizisinde Dina karakterini canlandıran Isabela Merced bir podcastte yaptığı açıklamada Abby'den nefret eden çok fazla tuhaf insan olduğunu dile getirdi.

'The Last of Us' dizisinde Dina karakterini canlandıran Isabela Merced bir podcastte yaptığı açıklamada Abby'den nefret eden çok fazla tuhaf insan olduğunu dile getirdi.

'Alien: Romulus' filminde de rol alan Merced, kötü karakter olarak nitelendirilen Abby'yi canlandırdığı için Dever'ın zorbalığa uğramasını "Karakteri gerçek bir insan değil, hayranlar bunu unutuyor" diyerek eleştirdi.

'Alien: Romulus' filminde de rol alan Merced, kötü karakter olarak nitelendirilen Abby'yi canlandırdığı için Dever'ın zorbalığa uğramasını "Karakteri gerçek bir insan değil, hayranlar bunu unutuyor" diyerek eleştirdi.
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Söz konusu hayran zorbalığı sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından da dikkat çekti. İşte o yorumlar:

Söz konusu hayran zorbalığı sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından da dikkat çekti. İşte o yorumlar:
twitter.com
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