Bu da İki Kule! Yapay Zekayla Oluşturulan 1983 Tarihli Yüzüklerin Efendisi Filmi İzleyenlerin Alay Konusu Oldu

X/Twitter'da demonflyingfox adlı bir kullanıcı, yapay zeka aracılığıyla Yüzüklerin Efendisi serisinin 1980'li yıllardaki versiyonunu oluşturmaya başladı. Serinin ilk filminin 1982 versiyonunu yapan hesaptan şimdi de 1983 tarihli Yüzüklerin Efendisi: İki Kule paylaşımı geldi. Gelin paylaşıma ve izleyici yorumlarına hep birlikte bakalım.