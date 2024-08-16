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Bu da İki Kule! Yapay Zekayla Oluşturulan 1983 Tarihli Yüzüklerin Efendisi Filmi İzleyenlerin Alay Konusu Oldu

Bu da İki Kule! Yapay Zekayla Oluşturulan 1983 Tarihli Yüzüklerin Efendisi Filmi İzleyenlerin Alay Konusu Oldu

film Yapay Zeka
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 18:03

X/Twitter'da demonflyingfox adlı bir kullanıcı, yapay zeka aracılığıyla Yüzüklerin Efendisi serisinin 1980'li yıllardaki versiyonunu oluşturmaya başladı. Serinin ilk filminin 1982 versiyonunu yapan hesaptan şimdi de 1983 tarihli Yüzüklerin Efendisi: İki Kule paylaşımı geldi. Gelin paylaşıma ve izleyici yorumlarına hep birlikte bakalım.

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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde X/Twitter'da demonflyingfox adlı bir kullanıcı, yapay zeka aracılığıyla Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filminin 1982 yılında çekilmiş gibi bir versiyonunu paylaşmıştı.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde X/Twitter'da demonflyingfox adlı bir kullanıcı, yapay zeka aracılığıyla Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filminin 1982 yılında çekilmiş gibi bir versiyonunu paylaşmıştı.

Paylaşım izleyenler tarafından çok beğenilmişti. Serinin ilk filminin yapay zekayla oluşturulmuş versiyonunu bu içeriğimizden izleyebilirsiniz.

Aynı adlı kullanıcı bu sefer de 2002 yılında vizyona giren Yüzüklerin Efendisi: İki Kule'nin 1983 versiyonunu paylaştı. Paylaşım serinin hayranları tarafından birbirinden ilginç yorumlar aldı.

Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım:

Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım:

1.

1.
twitter.com

2. "Vay canına iğrenç"

2. "Vay canına iğrenç"
twitter.com
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3. "Tıpkı Tolkien'in amaçladığı gibi"

3. "Tıpkı Tolkien'in amaçladığı gibi"
twitter.com

4. "Tolkien'in eserine karşı bir küfür gibi geliyor"

4. "Tolkien'in eserine karşı bir küfür gibi geliyor"
twitter.com

5. "Kaslı değilseniz Mordor'a karşı durabilir misiniz?"

5. "Kaslı değilseniz Mordor'a karşı durabilir misiniz?"
twitter.com

6. "Bunu beğendim ama Saruman neden bu kadar kaslı?"

6. "Bunu beğendim ama Saruman neden bu kadar kaslı?"
twitter.com

7.

7.
twitter.com
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8. "Dürüst olmak gerekirse, yapay zeka arkadaşlarınızla karışık kasetleri takas etmek gibi olacak ama sizin yarattığınız çılgın filmlerle."

8. "Dürüst olmak gerekirse, yapay zeka arkadaşlarınızla karışık kasetleri takas etmek gibi olacak ama sizin yarattığınız çılgın filmlerle."
twitter.com

9.

9.
twitter.com

10. "80'ler gerçekten de fantastik filmler için en iyi estetiğe sahipti"

10. "80'ler gerçekten de fantastik filmler için en iyi estetiğe sahipti"
twitter.com

11. "Büyücülerin kaslı olduğunu biliyordum"

11. "Büyücülerin kaslı olduğunu biliyordum"
twitter.com

12. "Yakında gelecek: LOTR: Steroidlerin Dönüşü"

12. "Yakında gelecek: LOTR: Steroidlerin Dönüşü"
twitter.com

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