Bu da İki Kule! Yapay Zekayla Oluşturulan 1983 Tarihli Yüzüklerin Efendisi Filmi İzleyenlerin Alay Konusu Oldu
Bu da İki Kule! Yapay Zekayla Oluşturulan 1983 Tarihli Yüzüklerin Efendisi Filmi İzleyenlerin Alay Konusu Oldu
X/Twitter'da demonflyingfox adlı bir kullanıcı, yapay zeka aracılığıyla Yüzüklerin Efendisi serisinin 1980'li yıllardaki versiyonunu oluşturmaya başladı. Serinin ilk filminin 1982 versiyonunu yapan hesaptan şimdi de 1983 tarihli Yüzüklerin Efendisi: İki Kule paylaşımı geldi. Gelin paylaşıma ve izleyici yorumlarına hep birlikte bakalım.
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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde X/Twitter'da demonflyingfox adlı bir kullanıcı, yapay zeka aracılığıyla Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filminin 1982 yılında çekilmiş gibi bir versiyonunu paylaşmıştı.
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Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım:
1.
2. "Vay canına iğrenç"
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3. "Tıpkı Tolkien'in amaçladığı gibi"
4. "Tolkien'in eserine karşı bir küfür gibi geliyor"
5. "Kaslı değilseniz Mordor'a karşı durabilir misiniz?"
6. "Bunu beğendim ama Saruman neden bu kadar kaslı?"
7.
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8. "Dürüst olmak gerekirse, yapay zeka arkadaşlarınızla karışık kasetleri takas etmek gibi olacak ama sizin yarattığınız çılgın filmlerle."
9.
10. "80'ler gerçekten de fantastik filmler için en iyi estetiğe sahipti"
11. "Büyücülerin kaslı olduğunu biliyordum"
12. "Yakında gelecek: LOTR: Steroidlerin Dönüşü"
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