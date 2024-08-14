Yapay Zekayla 1982 Yılında Çekilmiş Gibi Oluşturulan Yüzüklerin Efendisi Filmi Çok Beğenildi

X/Twitter'da demonflyingfox adlı bir kullanıcı, yapay zeka aracılığıyla Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filminin 1982 yılında çekilmiş gibi bir versiyonunu paylaştı. Söz konusu paylaşım sosyal medyada büyük beğeni topladı. Gelin önce paylaşıma, ardından gelen tepkilere hep birlikte bakalım.