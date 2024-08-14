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Yapay Zekayla 1982 Yılında Çekilmiş Gibi Oluşturulan Yüzüklerin Efendisi Filmi Çok Beğenildi

Yapay Zekayla 1982 Yılında Çekilmiş Gibi Oluşturulan Yüzüklerin Efendisi Filmi Çok Beğenildi

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 15:54

X/Twitter'da demonflyingfox adlı bir kullanıcı, yapay zeka aracılığıyla Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filminin 1982 yılında çekilmiş gibi bir versiyonunu paylaştı. Söz konusu paylaşım sosyal medyada büyük beğeni topladı. Gelin önce paylaşıma, ardından gelen tepkilere hep birlikte bakalım.

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Yüzüklerin Efendisi serisi hiç kuşkusuz sinema dünyasının başyapıtları arasındadır. J.R.R. Tolkien'in aynı adlı romanlarından uyarlanan destansı seri, bizi kurgusal Orta Dünya ile tanıştırmış ve dostluk, cesaret, güç arayışı, iyilik ve kötülük arasındaki mücadelenin en iyi örneğini sergilemiştir.

Peki elfler, cüceler, hobbitler ve orklar gibi çeşitli ırkların dünyasına götüren bu film serisi 1980'li yıllarda çekilmiş olsaydı nasıl olurdu merak ediyor musunuz?

Peki elfler, cüceler, hobbitler ve orklar gibi çeşitli ırkların dünyasına götüren bu film serisi 1980'li yıllarda çekilmiş olsaydı nasıl olurdu merak ediyor musunuz?

Evet, bunu merak edenler olmuş. X/Twitter'da demonflyingfox adlı bir kullanıcı, yapay zeka aracılığıyla Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği filminin 1982 yılında çekilmiş gibi bir versiyonunu paylaştı.

Paylaşım sosyal medyada büyük beğeni topladı. İzleyicilerden birbirinden farklı tepkiler aldı. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.

Paylaşım sosyal medyada büyük beğeni topladı. İzleyicilerden birbirinden farklı tepkiler aldı. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.

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