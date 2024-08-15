Bir Yeni Memeniz Var! 'We Live in Time' Filmindeki 'Sarı At' Dünya Çapında Viral Oldu

Florence Pugh ve Andrew Garfield'in başrollerini paylaştığı 'We Live in Time' filmi daha vizyona girmeden sosyal medya kullanıcılarının goygoy malzemesi oldu. X'te pek çok kullanıcı filmdeki sarı attan bir sürü meme yapmaya başladılar. Haliyle bu sarı at viral oldu. Gelin o komik paylaşımlara hep birlikte bakalım.