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Bir Yeni Memeniz Var! 'We Live in Time' Filmindeki 'Sarı At' Dünya Çapında Viral Oldu

Bir Yeni Memeniz Var! 'We Live in Time' Filmindeki 'Sarı At' Dünya Çapında Viral Oldu

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 12:01 Son Güncelleme: 15.08.2024 - 13:40

Florence Pugh ve Andrew Garfield'in başrollerini paylaştığı 'We Live in Time' filmi daha vizyona girmeden sosyal medya kullanıcılarının goygoy malzemesi oldu. X'te pek çok kullanıcı filmdeki sarı attan bir sürü meme yapmaya başladılar. Haliyle bu sarı at viral oldu. Gelin o komik paylaşımlara hep birlikte bakalım.

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Florence Pugh ve Andrew Garfield'in başrollerini paylaştığı 'We Live in Time' filmi son zamanların en çok beklenen romantik yapımlarından biri.

Florence Pugh ve Andrew Garfield'in başrollerini paylaştığı 'We Live in Time' filmi son zamanların en çok beklenen romantik yapımlarından biri.

Gelecek vaat eden bir şef ve yakın zamanda boşanmış bir kadının şans eseri karşılaşmasıyla 10 yıl süren aşklarını anlatan film 2025 yılında vizyona girmeye hazırlanıyor ve daha şimdiden Oscar tahmin listelerinde üst sırada yer alıyor.

Gelecek vaat eden bir şef ve yakın zamanda boşanmış bir kadının şans eseri karşılaşmasıyla 10 yıl süren aşklarını anlatan film 2025 yılında vizyona girmeye hazırlanıyor ve daha şimdiden Oscar tahmin listelerinde üst sırada yer alıyor.

Filmin ilgi çekici hikayesinin yanı sıra sosyal medyada en çok konuşulan tarafı da "sarı at" görseli. Geçtiğimiz ay isimsiz bir X kullanıcısı tarafından oluşturulan bir görsel adeta viral oldu.

Filmin ilgi çekici hikayesinin yanı sıra sosyal medyada en çok konuşulan tarafı da "sarı at" görseli. Geçtiğimiz ay isimsiz bir X kullanıcısı tarafından oluşturulan bir görsel adeta viral oldu.

Pugh ve Garfield'in yanındaki sarı atlı karınca resmen eğlence konusu oldu. Sosyal medyada pek çok kullanıcı birbirinden komik sarı at memelerini ardı ardına paylaşmaya başladı. Gelin hep birlikte onlara bakalım.

Pugh ve Garfield'in yanındaki sarı atlı karınca resmen eğlence konusu oldu. Sosyal medyada pek çok kullanıcı birbirinden komik sarı at memelerini ardı ardına paylaşmaya başladı. Gelin hep birlikte onlara bakalım.

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