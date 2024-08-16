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İlişki Durumu Karmakarışık: Netflix'in Hit Dizisi 'Emily in Paris'e Yorumlar Doldu Taştı

İlişki Durumu Karmakarışık: Netflix'in Hit Dizisi 'Emily in Paris'e Yorumlar Doldu Taştı

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 17:07

Netflix'in hit dizisi Emily in Paris dördüncü sezonuyla izleyicilerle buluştu. Yaklaşık iki yıldır yeni sezon çıksın diye gün sayan izleyiciler, sezona dair tepkilerini sosyal medyada tek tek sıraladı. Gelin izleyicilerden gelen karmaşık yorumlara hep birlikte bakalım.

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Netflix'in en hit dizilerinden biri olan Emily in Paris'in son sezonunun ilk kısmı geçtiğimiz gün gösterime girdi.

Lily Collins'in hayat verdiği Emily Cooper'ın tam üç sezon boyunca Paris'te moda ve aşk üzerine verdiği mücadeleyi anlatan dizi, hayranları tarafından yine ve yine büyük ilgi gördü.

Lily Collins'in hayat verdiği Emily Cooper'ın tam üç sezon boyunca Paris'te moda ve aşk üzerine verdiği mücadeleyi anlatan dizi, hayranları tarafından yine ve yine büyük ilgi gördü.

Emily in Paris'in dördüncü sezonunun yayınlanmasını yaklaşık iki yıldır bekleyen hayranlar koşarak diziyi izlemeye gitti desek yeridir. Zira diziye dair bazen eleştirel bazen de hayranlık dolu tepkiler sosyal medyada doldu taştı.

Emily in Paris'in dördüncü sezonunun yayınlanmasını yaklaşık iki yıldır bekleyen hayranlar koşarak diziyi izlemeye gitti desek yeridir. Zira diziye dair bazen eleştirel bazen de hayranlık dolu tepkiler sosyal medyada doldu taştı.

Gelin hep birlikte Emily in Paris'in son sezonuna gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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Bonus: Siz Emily in Paris'in son sezonunu izlediniz mi? Yorumlara buyrun...

Bonus: Siz Emily in Paris'in son sezonunu izlediniz mi? Yorumlara buyrun...
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