İlişki Durumu Karmakarışık: Netflix'in Hit Dizisi 'Emily in Paris'e Yorumlar Doldu Taştı

Netflix'in hit dizisi Emily in Paris dördüncü sezonuyla izleyicilerle buluştu. Yaklaşık iki yıldır yeni sezon çıksın diye gün sayan izleyiciler, sezona dair tepkilerini sosyal medyada tek tek sıraladı. Gelin izleyicilerden gelen karmaşık yorumlara hep birlikte bakalım.