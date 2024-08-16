İlişki Durumu Karmakarışık: Netflix'in Hit Dizisi 'Emily in Paris'e Yorumlar Doldu Taştı
İlişki Durumu Karmakarışık: Netflix'in Hit Dizisi 'Emily in Paris'e Yorumlar Doldu Taştı
Netflix'in hit dizisi Emily in Paris dördüncü sezonuyla izleyicilerle buluştu. Yaklaşık iki yıldır yeni sezon çıksın diye gün sayan izleyiciler, sezona dair tepkilerini sosyal medyada tek tek sıraladı. Gelin izleyicilerden gelen karmaşık yorumlara hep birlikte bakalım.
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Lily Collins'in hayat verdiği Emily Cooper'ın tam üç sezon boyunca Paris'te moda ve aşk üzerine verdiği mücadeleyi anlatan dizi, hayranları tarafından yine ve yine büyük ilgi gördü.
Emily in Paris'in dördüncü sezonunun yayınlanmasını yaklaşık iki yıldır bekleyen hayranlar koşarak diziyi izlemeye gitti desek yeridir. Zira diziye dair bazen eleştirel bazen de hayranlık dolu tepkiler sosyal medyada doldu taştı.
Gelin hep birlikte Emily in Paris'in son sezonuna gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Bonus: Siz Emily in Paris'in son sezonunu izlediniz mi? Yorumlara buyrun...
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